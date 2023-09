Sgrùdadh Ùr a’ sealltainn gum faod Trigonelline ann an Cofaidh Cuimhne agus Ionnsachadh a leasachadh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Tsukuba air nochdadh gum faod Trigonelline (TG), todhar a lorgar ann an cofaidh, sìol fenugreek, agus radish, cuimhne agus ionnsachadh spàsail àrdachadh ann an luchagan. Chleachd an sgrùdadh dòigh-obrach amalaichte, a’ cothlamadh seallaidhean bith-eòlas inntinneil agus moileciuil gus buaidh TG air crìonadh inntinneil co-cheangailte ri aois a sgrùdadh.

Bha an luchd-rannsachaidh a’ toirt seachad TG beòil gu luchagan le luchag luathaichte 8 (SAMP8) airson ùine 30 latha. Chaidh na luchagan an uairsin fo dheuchainn chuartan uisge Morris gus an ionnsachadh spàsail agus an coileanadh cuimhne a mheasadh. Sheall na toraidhean adhartas mòr ann an coileanadh nan luchagan a bha air an làimhseachadh le TG an taca ris a’ bhuidheann smachd.

Gus tuigse fhaighinn air na h-innealan moileciuil bunaiteach, rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh tar-sgrìobhaidh làn-genome air an hippocampus. Fhuair iad a-mach gun do dh’ atharraich TG gu slighean comharran co-cheangailte ri leasachadh siostam nearbhach, gnìomh mitochondrial, synthesis ATP, sèid, autophagy, agus leigeil ma sgaoil neurotransmitter.

A bharrachd air an sin, nochd an sgrùdadh gun robh e comasach dha TG neuroinflammation a chumail fodha le bhith a’ cur bacadh air gnìomhachd an fhactar tar-sgrìobhaidh NF-κB tron ​​​​bhàillidh chomharran Traf6. Tha seo a’ moladh gu bheil comas aig TG casg agus lughdachadh a thoirt air crìonadh inntinneil co-cheangailte ri aois le bhith a’ leasachadh ionnsachadh spàsail agus cuimhne.

Tha a bhith a’ lorg todhar nàdarrach a chuireas ri gnìomhachd inntinneil ann an daoine a tha a’ fàs nas sine air mòran aire fhaighinn anns na bliadhnachan mu dheireadh. Tha an sgrùdadh seo a’ cur ris a’ phrìomhachas rannsachaidh seo le bhith a’ soilleireachadh comas TG mar stuth gnìomh a dh’ fhaodadh crìonadh inntinneil co-cheangailte ri aois a lughdachadh.

Gu crìch, tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ sealltainn na buaidhean adhartach a th’ aig Trigonelline ann a bhith a’ leasachadh cuimhne agus ionnsachadh spàsail. Tha tuilleadh rannsachaidh airidh air sgrùdadh a dhèanamh air làn chomas TG mar àidseant teirpeach airson crìonadh inntinneil co-cheangailte ri aois.

Stòr: GeroScience - “Transcriptomics agus fianais bith-cheimiceach de bhith ag adhartachadh ionnsachadh trigonelline agus crìonadh cuimhne anns a’ mhodal 8 (SAMP8) a tha air a luathachadh le luchag le bhith a’ cuir às do cytokines proinflammatory agus ag àrdachadh sgaoileadh neurotransmitter.”