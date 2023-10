Inneal deasachaidh ginealach ùr stèidhichte air CRISPR a’ cumail gealladh airson làimhseachadh eas-òrdughan ginteil

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Tokyo air inneal deasachaidh gine ùr a leasachadh a dh’ fhaodadh leigheasan airson eas-òrdughan ginteil atharrachadh. Tha an inneal na dhreach atharraichte den enzyme AsCas12f, a tha dìreach an treas cuid de mheud an enzyme Cas9 a thathas a’ cleachdadh gu cumanta. Tha am meud nas lugha seo a’ ceadachadh lìbhrigeadh nas èifeachdaiche den enzyme a-steach do cheallan, a dh’ fhaodadh èifeachdas leigheas gine a leasachadh.

Gus comas deasachaidh an einnsein AsCas12f a leasachadh, chruthaich an sgioba rannsachaidh mùthaidhean agus atharraichean einnseanaireachd le gnìomhachd innleadaireachd. Sheall na caochlaidhean sin 10 tursan nas motha de chomas deasachaidh na an einnsean tùsail. Chaidh an AsCas12f innleadaichte a dhearbhadh ann an luchagan agus tha e a’ nochdadh gealltanas airson leigheasan nas èifeachdaiche a leasachadh dha euslaintich le eas-òrdugh ginteil.

Dh’ fhoillsich an luchd-rannsachaidh na co-dhùnaidhean aca anns an iris Cell, far an do cho-dhùin iad gum faodadh na caochlaidhean innleadaireachd AsCas12f a bhith nan àrd-ùrlar deasachaidh genome as ìsle airson in vivo gene therapy. Tha meud teann an enzyme AsCas12f ga fhàgail na thagraiche tarraingeach airson lìbhrigeadh tro bhìorasan co-cheangailte ri adeno (AAVn), a tha gu cumanta air an cleachdadh mar luchd-giùlan airson stuthan ginteil ann an leigheas gine. Tha am meud nas lugha a’ ceadachadh pacadh nas èifeachdaiche den enzyme gu vectaran AAV.

Chleachd an sgioba measgachadh de mhion-sgrùdadh structarail agus dòighean sganaidh mutational domhainn gus mùthaidhean a chomharrachadh a chuireadh ri èifeachdas an enzyme ann an ceallan daonna. Chleachd iad an uairsin microscopaidh dealanach cryogenic gus structar AsCas12f a sgrùdadh agus innleachadh an dreach ùr den enzyme le comas deasachaidh nas fheàrr.

Thug an luchd-rannsachaidh fa-near cuideachd gum biodh e comasach modaladh coimpiutaireachd no ionnsachadh innealan a chleachdadh ann an sgrùdaidhean san àm ri teachd gus measgachadh eadhon nas fheàrr de mhùthaidhean a chomharrachadh airson tuilleadh leasachaidhean. Tha iad den bheachd gum faodadh an dòigh-obrach seo a bhith air a chuir an sàs ann an enzyman Cas eile, a dh’ fhaodadh leantainn gu leasachadh enzyman deasachaidh genome a tha comasach air cuimseachadh air raon farsaing de ghinean.

Gu h-iomlan, tha comas aig an inneal deasachaidh gine ùr seo a tha stèidhichte air CRISPR raon leigheas gine adhartachadh gu mòr agus roghainnean làimhseachaidh adhartachadh dha euslaintich le eas-òrdugh ginteil.

stòran:

- Cell: “Inneal deasachaidh genome teann stèidhichte air AsCas12f a thàinig bho sganadh domhainn mutational agus mion-sgrùdadh structarail”

- Stòr ìomhaigh: Hino et al. 2023 (gun a thoirt a-steach)