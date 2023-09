Bidh ceallan daonna a 'leantainn pàtran meud agus cunntais

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences, tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh McGill air pàtran iongantach a lorg ann an ceallan daonna a tha coltach gu bheil iad a’ leantainn co-chothromachd matamataigeach cunbhalach thairis air an fhàs-bheairt gu lèir. Tha an sgrùdadh a’ nochdadh dàimh neo-dhìreach eadar meud cealla agus cunntadh, a’ moladh malairt eadar na caochladairean sin.

Tha pàirt deatamach aig meud cealla agus cunntadh ann am fàs agus gnìomh bodhaig an duine. Ach, gu ruige seo, chan eil sgrùdadh coileanta air sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar na factaran sin thairis air an fhàs-bheairt daonna gu lèir. Gus am beàrn seo a lìonadh, chuir an sgioba rannsachaidh ri chèile dàta bho chòrr air stòran foillsichte 1,500 gus seata dàta mionaideach de mheud cealla a chruthachadh agus cunntadh thairis air prìomh sheòrsaichean cealla.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ sealltainn mar a bhios meud cealla a’ dol am meud, gu bheil an àireamh cealla a’ dol sìos, agus a chaochladh. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil ceallan taobh a-staigh clas meud sònraichte a’ cur gu co-ionann ri bith-thomas cealla iomlan na bodhaig. Tha an dàimh eadar meud cealla agus cunntadh fìor thar diofar sheòrsaichean cealla agus clasaichean meud, a’ nochdadh pàtran cunbhalach de homeostasis.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ dèanamh a-mach gu bheil timcheall air 36 trillean cealla aig fireannach na bhodhaig, fhad ‘s a tha timcheall air 28 trillean cealla aig boireannaich, agus gu bheil timcheall air 17 trillean cealla aig leanabh deich bliadhna. Tha cuairteachadh bith-thomas cealla fo smachd ceallan fèithe is geir, agus tha ceallan fala dearga, truinnsearan, agus ceallan fala geal a’ toirt buaidh mhòr air cunntasan cealla.

Gu inntinneach, tha gach seòrsa cealla a 'cumail suas raon meud sònraichte a tha fhathast co-ionnan tro leasachadh neach fa leth. Tha am pàtran seo cunbhalach thar gnèithean sùbh-craoibhe, a’ moladh prionnsapal bunaiteach bith-eòlas cealla.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air a’ cheangal toinnte eadar meud cealla agus cunntadh ann am bodhaig an duine. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air leasachadh agus obrachadh cheallan, a’ fosgladh slighean ùra airson tuilleadh sgrùdaidh ann an raon bith-eòlas.

stòran:

- Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan (2023)

- Roinn nan Saidheansan Talmhainn is Planetary, Oilthigh McGill, Canada.