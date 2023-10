Dè a tha na comets air an dèanamh dheth agus cò às a tha iad a’ tighinn?

Is e nithean celestial a th’ ann an comets a ghlacas ar mac-meanmna leis na sreathan soilleir aca thairis air na speuran agus na h-earbaill fhada aca. Ach an do smaoinich thu a-riamh cò às a tha na comets air an dèanamh agus cò às a tha iad?

Tha comets dha-rìribh air fhàgail bho chruthachadh ar siostam grèine o chionn timcheall air 4.5 billean bliadhna. Thàinig a 'mhòr-chuid den ghas, duslach, creag agus meatailt gu crìch anns a' Ghrian agus na planaidean, ach chruthaich an rud nach deach a ghlacadh comets agus asteroids.

Thathas gu tric a’ toirt iomradh air comets mar “bàlaichean sneachda salach” no “bàlaichean salachar reòta” oir tha iad nan cnapan de chreig, duslach, deigh, agus gasaichean reòta agus moileciuilean. Is e niuclas comet an cridhe a tha air a dhèanamh suas de na stuthan sin.

Timcheall air an niuclas tha sreath deighe siùbhlach, coltach ri còn sneachda, agus rùsg criostalach dùmhail. Bidh an rùsg a’ cruthachadh nuair a thig an comet faisg air a’ Ghrian agus na sreathan a-muigh a’ teasachadh suas. Leis an crispy taobh a-muigh agus siùbhlach a-staigh, chaidh comets a choimeas ri reòiteag domhainn.

Chan eil a’ mhòr-chuid de chomaidean ach beagan mhìltean de leud, leis a’ chomet as motha a tha aithnichte mu 85 mìle de leud. Tha iad an ìre mhath beag agus dorcha, gan dèanamh rim faicinn ach nuair a thig iad faisg air a’ Ghrian.

Nuair a thig comet faisg air a’ Ghrian, bidh e a’ teasachadh agus a’ dol tro phròiseas ris an canar sublimation. Seo nuair a dh’ atharraicheas na gasaichean reòta agus na moileciuilean air uachdar na comet gu dìreach bho chruaidh gu gas. Bidh an gas agus an duslach a chaidh a leigeil ma sgaoil a’ cruthachadh sgòth timcheall air a’ chomad ris an canar coma.

Bidh an coma ag eadar-obrachadh leis a’ Ghrian gus dà earball a chruthachadh. Tha an earball ian air a dhèanamh suas de ghas agus tha e coltach ri dath gorm. Tha an earball duslach air a chruthachadh le mìrean duslach a chaidh a leigeil ma sgaoil aig àm sublimation agus a’ nochdadh solas na grèine, a ’toirt cumadh lùbte don earball.

Tha orbitan gu math annasach aig comets, a’ ciallachadh gu bheil ubhlan fada aca le fìor shlighean a bheir iad faisg air agus fada bhon ghrèin. Bidh iad a’ caitheamh a’ mhòr-chuid den ùine ann an roinnean fad às de shiostam na grèine, a’ gluasad gu slaodach tro na raointean a-muigh.

Thathas a’ creidsinn gu bheil mòran comets a’ tighinn bho sgòth Oort, slige chruinn de bhuidhnean beaga siostam grèine a tha timcheall ar siostam grèine. Tha amannan orbital fada de chòrr air 200 bliadhna aig comets bho sgòth Oort agus canar comets fad-ùine riutha.

Tha comets geàrr-ùine, air an làimh eile, aig amannan orbital nas lugha na 200 bliadhna. Tha cuid de chomaidean geàrr-ùine a’ tighinn bhon Kuiper Belt, crios asteroid taobh a-muigh Neptune. Tha cuideachd comets teaghlach Jupiter aig a bheil amannan orbital nas lugha na 20 bliadhna agus a ruigeas dìreach cho fada ri orbit Jupiter.

Bidh comets a’ caitheamh ùine gu math goirid anns an t-siostam grèine a-staigh, a’ soilleireachadh fhad ‘s a tha iad a’ tighinn faisg air a ’Ghrian mus tèid iad air falbh agus a’ tilleadh gu siostam na grèine a-muigh.

Tha comets a’ leantainn air adhart a’ togail ar feòrachas agus a’ toirt sealladh dhuinn air tùs ar siostam grèine.

