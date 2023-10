Comet mòr a’ tighinn faisg air an Talamh: 12P/Pons-Brooks

Tha comet mòr, trì tursan nas motha na Beinn Everest, a’ dèanamh air an Talamh. Air aithneachadh mar 12P/Pons-Brooks, tha trast-thomhas measta de 18.6 mìle aig an nì celestial mòr seo. Ann an niuclas a’ chomet tha cryomagma, measgachadh de deigh, duslach agus gas. O chionn ghoirid, spreadh an comet airson an dàrna turas ann an ceithir mìosan, a’ faighinn air ais na feartan sònraichte “adharcach”.

Bidh an spreadhadh a’ tachairt nuair a bheir rèididheachd grèine buaidh air taobh a-staigh a’ chomet, ag adhbhrachadh àrdachadh ann an cuideam agus a’ brosnachadh spreadhadh. Bidh susbaint fhuar a’ chomet an uairsin air a chuir a-mach don fhànais tro sgàinidhean anns a’ chnoc, a’ cruthachadh coltas coltach ri adharc. Tha Richard Miles bho Chomann Reul-eòlais Bhreatainn (BAA) a' cumail a-mach gu bheil cumadh sònraichte nam fionnaichean cryovolcanic, còmhla ri bacaidhean, a' ciallachadh gun tèid stuth a chur a-mach ann am pàtran sruth sònraichte.

Gu inntinneach, tha 12P am measg a’ bheagan chomaidean a tha aithnichte aig a bheil bholcànothan deighe gnìomhach. Tha am BAA air a bhith a’ cumail sùil gheur air a’ chomadaidh agus lorg iad an dàrna spreadhadh air 5 Dàmhair. Bha an soilleireachd nas motha a chaidh fhaicinn tron ​​spreadhadh seo mar thoradh air solas a bharrachd a’ nochdadh far a’ choma leudaichte, an sgòth gas is duslach timcheall air an niuclas. Chaidh dealbhan den spreadhadh a ghlacadh le bhith a’ cleachdadh Teileasgop Faulkes a Tuath 2.0-m air eilean Hawaiian Maui le Jose Manuel Pérez Redondo.

A dh'aindeoin an t-slighe a th' ann an-dràsta a dh'ionnsaigh na Talmhainn, chan eil dùil ris an dòigh-obrach as fhaisge de 12P/Pons-Brooks gu 21 Giblean, 2024. Ma tha e follaiseach don t-sùil rùisgte, bidh e na fhìor àm dha speuradairean. Ach, bidh còrr air ceud bliadhna ann mus till an comet chun na sgìre againn, leis an ath thilleadh san amharc ann an 2095. Gu fortanach, bidh e aig astar sàbhailte 232 millean km bhon Talamh.

Tha an comet seo air a bhith eòlach air luchd-saidheans airson ùine mhòr. Chaidh a lorg an toiseach le Jean-Louis Pons air 12 Iuchar 1812, agus an dèidh sin chaidh ath-lorg gu neo-eisimeileach le Uilleam Raibeart Brooks ann an 1883. Sin as coireach gu bheilear ga ainmeachadh mar 12P/Pons-Brooks. B’ e an sprèadhadh san Iuchar a’ chiad fhear ann an 69 bliadhna airson 12P, leis a’ choma a’ leudachadh 7,000 uair nas fharsainge na an niuclas.

Tha meud a’ choma rè an spreadhaidh o chionn ghoirid fhathast mì-chinnteach, ach tha am BBA ag aithris gu robh e dà uair cho dian ris an fhear roimhe as t-samhradh. Mar a bhios luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh a’ chomadaidh mhòir seo, tha an turas a dh’ionnsaigh na Talmhainn a’ nochdadh tachartas celestial inntinneach ris am bi speuradairean a’ sùileachadh.

Mìneachaidhean:

- Cryomagma: measgachadh de deigh, duslach, agus gas a lorgar ann an comets.

- Nucleus: cridhe cruaidh comet.

- Coma: An sgòth gas is duslach timcheall air niuclas comet.

stòran:

- Comann Reul-eòlais Bhreatainn (BAA)

- Saidheans beò