- Am bi Comet 2/P Encke agus an Taurid meteors ‘trick’ no ‘treat’ luchd-amhairc am-bliadhna?

Tha an Dàmhair agus an t-Samhain nam mìosan math airson a bhith a’ coimhead meteor, agus tha 2023 mar eisgeachd. Am-bliadhna, tha adhbhar sònraichte ann a bhith furachail leis gu bheil Comet 2P Encke, stòr Bàlaichean Teine Taurid Samhain, a’ ruighinn perihelion air 22 Dàmhair. Gu mì-fhortanach, chan eil coltas na comet am-bliadhna fàbharach dha luchd-amhairc Earthbound. Bidh i ìosal ann an speur na maidne, dìreach ceithir ceuman bhon ghrèin nuair a ruigeas i perihelion air taobh thall a reul-chuairt.

Tha ùine orbital de 2 bliadhna aig Comet 3.3P Encke agus tha e na phàirt de shnàth nas motha ris an canar an Encke (no Taurid) Complex. Bidh e a 'cuairteachadh taobh a-staigh orbit Mercury agus a' dol a-mach chun a 'chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Chan eil an ath pas fàbharach den comet gu 11 Iuchar, 2030.

Bidh na meteors Taurid, ris an canar cuideachd Bàlaichean Teine Oidhche Shamhna, a’ toirt a-mach dà shruth a tha gnìomhach bho dheireadh an Dàmhair gu meadhan na Samhna. Ged a tha ìre ìosal aca de dìreach còig meteors san uair, tha iad ainmeil airson a bhith a’ dèanamh bàlaichean teine. Am-bliadhna, bidh Gealach Làn an t-Sealgair a’ tachairt air 28 Dàmhair, ach cha bu chòir don Ghealach shoilleir bacadh a chuir air faicsinneachd buill-teine.

Am measg nam frasan meteor eile airson coimhead a-mach airson an t-seusan seo tha na Orionids, a thig gu àirde air madainn Didòmhnaich, Dàmhair 22nd, le ìre dùil de 20 meteors san uair. Tha dùil gum bi ìre nas ìsle de dìreach 18 meteors san uair aig na Leonids, aig àirde timcheall air 15 Samhain. Ach, tha fianais ann gum faod sinn a dhol gu slighe nas sine airson sruth Leonid, a dh’ fhaodadh àrdachadh ann an gnìomhachd leantainn.

Rè frasan meteor, faodaidh tu meteors a lorg air ais chun an radiant anns na constellations aca fhèin. Mar eisimpleir, mas urrainn dhut meteor a lorg air ais gu Orion, is e Orionid a th’ ann agus mas urrainn dhut a lorg air ais gu Leo, is e Leonid a th’ ann.

Gu h-iomlan, ged a dh’ fhaodadh faicsinneachd Comet 2P Encke a bhith cuibhrichte am-bliadhna, tha gu leòr ri fhaicinn fhathast leis na meteors Taurid agus frasan meteor eile.

