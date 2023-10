Bidh speuradairean a’ faicinn Comet Meud Cathair-bhaile a’ dol chun Talamh

Tha speuradairean air comet mòr-bhaile a lorg le cryovolcanoes reòta a tha a’ dol chun Talamh. Air ainmeachadh mar 12P/Pons-Brooks, tha a’ chreag fhànais mhòr seo timcheall air trì uiread nas motha na Beinn Everest. Tha e air a chomharrachadh mar comet cryovolcanic, a tha a’ ciallachadh gur e bholcàno fuar a th’ ann an-còmhnaidh a’ sgaoileadh sprùilleach reòthte air feadh ar siostam grèine. Tha an comet a’ leantainn orbit 71-bliadhna timcheall na grèine agus chaidh fhaicinn mu dheireadh le daoine ann an 1954. O chionn ghoirid, lorg speuradairean ìomhaighean ùra den chomad, a’ nochdadh dà adhairc a’ sruthadh bhuaithe.

Nì an comet, a tha suidhichte ann an reul-bhad Hercules, an slighe as fhaisge air an Talamh air 21 Giblean, 2024. Thathas an dùil gun ruig e meud +4, a’ comharrachadh cho soilleir ‘s a tha e anns na speuran. Tha àireamh meud nas ìsle a’ comharrachadh nì nas soilleire. Airson coimeas a dhèanamh, tha meud +2 aig an North Star. Mar sin, is dòcha gum bi an comet ri fhaicinn leis an t-sùil rùisgte sa Chèitean agus san Ògmhios 2024, agus thathar an dùil gum bi a’ phuing as soilleire air 2 Ògmhios. .

