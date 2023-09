Ag ullachadh airson Slighe Slighe Colorado soirbheachail: Trèanadh, Gear, Biadh, agus Acclimation

Anns an oidhirp agam air Slighe Colorado a choiseachd ann an 2022, b’ fheudar dhomh an t-slighe a thrèigsinn às deidh 220 mìle. Cho-dhùin mi feuchainn a-rithist san Lùnastal 2023, thuig mi gum feum mi beagan atharrachaidhean a dhèanamh. Tha an artaigil seo a’ soilleireachadh na prìomh raointean far an do rinn mi atharrachaidhean - trèanadh, gèar, biadh, agus cliù - gus mo chothroman air crìochnachadh soirbheachail a mheudachadh.

Gus an trèanadh agam a leasachadh, chomharraich mi beàrnan anns an dòigh-obrach a bh’ agam roimhe. Fhad ‘s a bha mi air tòrr coiseachd a dhèanamh agus sreap staidhre ​​​​a-steach don chleachdadh agam, thuig mi gu robh feum agam air trèanadh cardio nas cuimsichte agus trèanadh neart a bharrachd. Lean mi prògram sònraichte 8-seachdain a thug còmhla trèanadh neart, cardio cunbhalach, agus àrdachadh de dhuilgheadas. A’ fuireach ann an Seattle, ghabh mi brath air staidhrichean poblach a-muigh airson eacarsaichean sreap staidhre. Ach, thug an trèanadh agam buaidh nuair a dh’ fhàs mi tinn le fuachd, a’ toirt orm a bhith ag ionndrainn turasan dealbhaichte. A dh'aindeoin na duilgheadasan sin, ràinig mi an t-slighe a bha airson faighinn thairis air dùbhlain sam bith.

A thaobh gèar, bha mi ag amas air an cuideam air mo chasan a lughdachadh gus casg a chuir air fàs nas miosa na fasciitis plantar a bha mi air a leasachadh. Rinn mi trì atharrachaidhean mòra: Chuir an Durston X-Mid Pro 2P an àite an teanta a bh’ agam roimhe airson roghainn nas aotroime, dh’ ùraich mi am backpack agam gu Gossamer Gear Mariposa 60, agus lorg mi na brògan ceart ann an Altra Olympus 5, a thug seachad an taic riatanach agus àite bogsa-toe.

A’ dèiligeadh ris a’ cheist mu nach b’ urrainn dhomh calaraidhean gu leòr ithe air an t-slighe, chaidh mi a-steach do Backcountry Foodie, goireas airson luchd-iomairt air ais le fòcas air beathachadh, reasabaidhean, agus dealbhadh bìdh. Thug mi a-steach roghainnean liùlach a-steach don bhiadh agam, gu sònraichte airson bracaist. Chuir mi cuideachd inneal-rabhaidh air an uaireadair Garmin agam gus mo chuimhneachadh ithe a h-uile uair a loisg mi 500 calaraidhean fhad ‘s a bha mi a’ coiseachd.

Gus faighinn nas fheàrr air an àirde, fhuair mi òrdugh-leigheis airson Diamox (acetazolamide), cungaidh-leigheis a chleachdar gu cumanta gus casg a chuir air tinneas àirde. Ràinig an duine agam agus mise Colorado sia latha ron cheann-latha tòiseachaidh agam, a’ caitheamh ùine ann an sgìre Boulder / Denver airson a thighinn còmhla. Shiubhail sinn an uairsin gu Leadville, am baile as àirde anns na SA, a thug seachad deuchainn luachmhor airson ar sgamhanan ìosal.

Le bhith a’ dèanamh nan atharrachaidhean sin air an ro-innleachd trèanaidh, gèar, biadh agus sreap agam, bha mi an dòchas na cothroman agam crìoch a chuir air Slighe Colorado a mheudachadh ann an 2023. Ged a bha dùbhlain fhathast romhainn, bha mi airson faighinn seachad air agus na h-amasan coiseachd agam a choileanadh.

stòran:

- Backcountry Foodie

- Gossamer Gear

- Durston X-Mid Pro

- Altra Olympus 5

- Garmin