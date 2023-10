An comas a th’ aig Pod Cocoa mar luchd-dìon lasair

Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gum faodadh cromagan pod cocoa a bhith air an cruth-atharrachadh gu stuthan dìon-lasair, a rèir artaigil a chaidh fhoillseachadh ann an ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Gach bliadhna, bidh timcheall air 24 millean tunna de chromagan pod cocoa air an dèanamh mar sgudal. Mar as trice, bithear a’ cleachdadh na pònairean agus a’ chuil airson seoclaid a dhèanamh, fhad ‘s a tha na cromagan air an toirt air falbh. Ach, tha lignin ann am cromagan pod cocoa, polymer lipid teann a dh’ fhaodas a bhith na àite ath-nuadhachail airson cuid de stuthan a thig bho pheatrail leithid innealan-dìon lasair.

Rinn an luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh le Nicholas J. Westwood, sgrùdadh air comasachd lignin àrd-inbhe a thoirt a-mach à cromagan pod cocoa airson cleachdadh practaigeach. Fhuair iad na cromagan, gan bleith a-steach do phùdar, agus an uairsin gan giullachd le bhith a’ cleachdadh dòigh àbhaisteach às-tharraing lignin ris an canar pròiseas butanosolv. Fhuaireadh a-mach gu robh an lignin iomallach mar thoradh air sin fìor-ghlan agus saor bho stuthan truaillidh.

Gus an lignin a thionndadh gu bhith na stuth dìon-lasair, dh'atharraich an luchd-rannsachaidh e tro shreath de cheumannan ceimigeach. Chuir iad a-steach moileciuil inneal-teine ​​​​ris an canar DOPO a-steach don structar polymer lignin. Sheall deuchainnean deuchainneach gun robh an lignin atharraichte a’ losgadh nuair a chaidh a theasachadh, a’ nochdadh a chomas mar inneal-dìon lasair èifeachdach.

Fhad ‘s a tha an luchd-rannsachaidh an dùil deuchainnean sàbhailteachd daonna a dhèanamh san àm ri teachd, tha an lorg seo a’ tabhann sealladh gealltanach airson a bhith a ’cleachdadh cromagan pod cocoa mar ghoireas luachmhor a bhiodh air a dhol gu sgudal.

Fiosrachadh:

Stòr: Stuth air atharrachadh bho ACS Sustainable Chemistry & Engineering.