A’ togail innealan-fuadain le meud meanbh-bhiastagan: Ag ionnsachadh bho bhith a’ fulang le roaches

Faodaidh roaches a bhith nam biastagan beaga, ach tha neart agus tapachd iongantach aca. Chan e a-mhàin gun urrainn dhaibh duilgheadasan slàinte adhbhrachadh do dhaoine le bhith a’ sgaoileadh bitheagan mar salmonella, ach faodaidh iad cuideachd seasamh an aghaidh cuideam mòr. Ann am bhidio viral YouTube, nochdaidh cockroach gun fhiosta às deidh dha a bhith fo chumhachd preas uisgeach le cuideam 900 uair a chuideam bodhaig fhèin.

Tha an deuchainn seo, còmhla ri feadhainn eile, na chothrom ionnsachaidh luachmhor do luchd-saidheans a tha a’ rannsachadh leasachadh innealan-fuadain meud meanbh-bhiastagan. Dh’ fhaodadh na h-innealan-fuadain sin gnìomhan sàbhalaidh-beatha a choileanadh ann an diofar shuidheachaidhean. Mar eisimpleir, b’ urrainn dhaibh seòladh tro sprùilleach gus daoine a lorg às deidh mòr-thubaistean nàdurrach no eadhon modhan lannsaireachd toinnte a dhèanamh.

Tha an cockroach Ameireaganach, gu sònraichte, air aire a tharraing air sgàth a chomasan iongantach. A bharrachd air a bhith mar aon de na biastagan as luaithe, tha an tàlant aige a bhith a’ teannachadh a bodhaig gus a dhol tro sgàinidhean gu math teann. Leigidh an t-atharrachadh seo leis a bhith beò ann an àrainneachdan dùbhlanach. Tha luchd-rannsachaidh ag amas air an eòlas seo a chleachdadh gus innealan-fuadain a chruthachadh a gheibh cothrom air àiteachan cuibhrichte nach fhaigh daoine ruigsinn.

Tha comas aig na h-innealan-fuadain sin a tha air am brosnachadh le biastagan diofar ghnìomhachasan atharrachadh. A bharrachd air freagairt mòr-thubaist agus cùram slàinte, dh ’fhaodadh iad a bhith air am fastadh ann an gnìomhan a dh’ fheumas mionaideachd agus gluasad ann an àiteachan teann. Le bhith ag atharrais air tapachd agus sùbailteachd cockroaches, tha luchd-saidheans an dòchas cothroman ùra fhuasgladh airson teicneòlas.

Ged a tha cockroaches mar as trice air am faicinn mar phlàighean, tha na deuchainnean sin a’ sealltainn gu bheil barrachd aca ri thabhann na dìreach sgaoileadh galair. Tha an sùbailteachd agus na comasan lùth-chleasachd aca a’ brosnachadh leasachadh fhuasglaidhean ùr-ghnàthach a dh’ fhaodadh buannachd a thoirt don chomann-shòisealta ann an grunn dhòighean. Le bhith a’ cleachdadh comas innealan-fuadain meud bhiastagan, is urrainn dhuinn adhartas mòr a dhèanamh ann an raointean bho sgrùdadh is teasairginn gu modhan meidigeach.

