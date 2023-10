Bidh tuiltean aibhne àrsaidh ann an raon gangetic a’ toirt sealladh air sàr-thuiltean san àm ri teachd

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthighean Dhùn Èideann agus Ghlaschu, ann an co-obrachadh leis an Ollamh Rajiv Sinha aig IIT Kanpur, air a bhith a’ cleachdadh coraichean grùideach bho aibhnichean Karnali, Ganga agus Kosi gus tuiltean aibhne ath-chruthachadh anns a’ chòmhnard Gangetic aig àm Miocene, eadar 23 agus 5 millean bliadhna air ais. Tha na grùidean anns na coraichean sin a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu mheud agus co-dhèanamh an stuth a bhios na h-aibhnichean a’ giùlan thar ùine.

Stèidhichte air na co-dhùnaidhean aca, tha an luchd-rannsachaidh air rabhadh a thoirt seachad gum faodadh tachartasan gnàthach co-cheangailte ri atharrachadh clìomaid agus gnìomhachd seismic leantainn gu fìor thuiltean a dh’ fhaodadh buaidh uamhasach a thoirt air sluagh an raon Gangetic. Tha buaidh chudromach aig na co-dhùnaidhean sin air ro-innleachd riaghladh mòr-thubaist na h-Innseachan, leis gu bheil iad a’ soilleireachadh an fheum air beachdachadh air “cunnartan casgach” ann am planaichean lasachaidh cunnairt san àm ri teachd.

Rinn an sgioba rannsachaidh sgrùdadh cuideachd air sealladh sònraichte a thaobh cuairteachadh gràinean grùid air slighean nan aibhnichean. Mar as trice, bidh mìrean nas truime a’ socrachadh nas tràithe ann an slighe na h-aibhne, agus bidh mìrean nas aotroime a’ socrachadh nas fhaide air adhart. Ach, lorg an sgioba fianais de ghreabhal garbh sìos an abhainn bhon àite gluasaid a th’ ann an-dràsta eadar mìrean nas truime agus nas aotroime. Lorg iad an neo-riaghailteachd seo gu fìor thachartas monsoon a thachair timcheall air 11,000 bliadhna air ais, a lean gu sruthan trom-chuimseach agus a dh’ atharraich cùrsa na h-aibhne.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh cho cugallach ‘s a tha sgìrean a tha buailteach do mhaoimean-slèibhe agus monsoons trom gu sruthan trom-chuimseach, a dh’ fhaodadh tuiltean sgriosail adhbhrachadh. Leis mar a tha coltas ann gum bi fìor thachartasan monsoon mar thoradh air atharrachadh clìomaid, tha e deatamach gun toir ro-innleachdan riaghlaidh mòr-thubaist aire do cho eadar-cheangailte ri diofar chunnartan agus gun leasaich iad dòighean-obrach aonaichte gus cunnartan a lasachadh.

stòran:

- Conaltradh Talamh agus Àrainneachd - "Sruthan Miocene paleo-hypercentrated air adhbhrachadh le fìor mhonaidean"

- The Wire Science - “Tha seann thuiltean aibhne ann an raon farsaing gangetic a’ sealltainn mar a dh ’fhaodadh tuiltean a bhith uamhasach an-diugh"