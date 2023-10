Spectroscopy Sgaoileadh Rèididheachd Cyclotron: Dòigh gealltanach airson Aifreann Neutrino Elusive a thomhas

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh eadar-nàiseanta air dòigh ùr a leasachadh ris an canar Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) gus meud an neutrino a thomhas a dh’ fhaodadh a bhith a’ tomhas meud an neutrino, mìrean subatomic a tha air seachnadh cuideam. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Litrichean Lèirmheas Corporra, a’ sealltainn gealladh Pròiseact 8, an co-obrachadh air cùl CRES, chan e a-mhàin tomad an neutrino a thomhas ach cuideachd solas a thoirt air a’ bhuaidh a th’ aige air mean-fhàs tràth na cruinne.

Tha deuchainnean roimhe seo air crìoch a chuir air a bhith a’ lughdachadh raon meud an neutrino. Tha sgioba Pròiseact 8 den bheachd gum faodadh an dòigh-obrach aca, le fòcas air lobhadh beta a’ cleachdadh tritium, tionndadh rèidio-beò de hydrogen, am freagairt a thoirt seachad. An àite a bhith a’ lorg gu dìreach an neutrino a bhios a’ dol tron ​​mhòr-chuid de theicneòlas lorgaire, bidh an luchd-rannsachaidh a’ tomhas an dealan an-asgaidh a thèid a chruthachadh aig àm lobhadh beta. Faodar an lùth “a tha a dhìth” bho lobhadh beta a thoirt air sgàth tomad agus gluasad an neutrino.

Anns an sgrùdadh aca o chionn ghoirid, sheall luchd-saidheans Pròiseact 8 gu bheil CRES air a chleachdadh gu soirbheachail gus lorg a chumail air agus a’ clàradh lobhadh beta. Dh’ fhaodadh an dòigh seo obrachadh a-mach meud agus feartan neutrino. Tha comas aig an lorgaire CRES, a chaidh a leasachadh leis an sgioba, a dhol thairis air an teicneòlas a th’ ann mar-thà a thaobh scalability agus cugallachd.

Lorg an sgioba còrr air 3,700 tachartas lobhadh beta tritium, a’ dearbhadh èifeachdas an t-siostam deuchainneach aca. Tha iad a-nis ag obair air dealbhaidhean gus an deuchainn a mheudachadh agus barrachd thachartasan lobhadh beta a ghlacadh. A bharrachd air an sin, tha iad a’ leasachadh dhòighean gus dadaman tritium fa leth a thoirt gu buil, a fhuarachadh agus a ghlacadh. Bidh na h-adhartasan sin deatamach ann a bhith a’ ruighinn agus a’ dol thairis air a’ chugallachd a chaidh a choileanadh le deuchainnean roimhe.

Tha Pròiseact 8 a’ seasamh a-mach san dòigh ùr-ghnàthach aige, chan ann a-mhàin a’ tweaking dòighean a th’ ann mar-thà ach a’ cruthachadh dòigh gu tur ùr. Tha an co-obrachadh eadar innleadairean dàna agus fiosaig practaigeach air leantainn gu na leasachaidhean ùr-nodha sin.

