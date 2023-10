Bleaching corail domhainn sa Chuan Innseanach: Rabhadh làidir mu bhuaidhean atharrachadh clìomaid

Tha luchd-saidheans air lorg eagallach a dhèanamh air sèididh corail domhainn anns a’ Chuan Innseanach, a’ toirt dùbhlan do chreideasan a bh’ ann roimhe mu sheasmhachd corail agus a’ soilleireachadh na buaidhean nas fharsainge a tha aig atharrachadh clìomaid air eag-shiostaman mara. Tha an lorg ùr-nodha seo a’ nochdadh an fhianais as doimhne air sèididh sgeirean corail, le milleadh a’ tachairt còrr air 90 meatair (300 troigh) fo uachdar a’ chuain.

Thug am milleadh corail, mar thoradh air àrdachadh 30% ann an teòthachd na mara air adhbhrachadh le dipole a’ Chuain Innseanach, buaidh air suas ri 80% de na sgeirean ann am pàirtean sònraichte de ghrunnd na mara. Roimhe sin, bhathas den bheachd gu robh na doimhneachdan sin seasmhach ri blàthachadh na mara. Ach, tha an lorg seo na fhìor rabhadh mun chron a dh’ adhbhraicheas àrdachadh ann an teòthachd a’ chuain agus am milleadh falaichte a tha ga dhèanamh air an t-saoghal nàdarra mar thoradh air atharrachadh clìomaid.

Chleachd luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Plymouth, a dh’ fhoillsich an sgrùdadh aca ann an Nature Communications, camarathan fon uisge gus ìomhaighean beò a chuir chun t-soitheach rannsachaidh aca. Thug na h-ìomhaighean sin a’ chiad sealladh de chorailean a bha air am bleith. Gu h-inntinneach, fhad ‘s a bha na sgeirean nas doimhne a’ faighinn sèididh, cha robh sgeirean uisge eu-domhainn a’ nochdadh gu robh cron sam bith orra.

Tha an sgioba rannsachaidh bho Oilthigh Plymouth air a bhith a’ dèanamh sgrùdadh farsaing air a’ Chuan Mheadhanach Innseanach airson còrr air deich bliadhna, a’ cleachdadh diofar dhòighean gus sùil a chumail air agus tuigse fhaighinn air cuan-eòlas agus beatha sònraichte na sgìre. Chaidh a’ chiad fhianais air milleadh corail fhaicinn aig turas-mara rannsachaidh san t-Samhain 2019, far an deach carbadan fon uisge le camarathan le camarathan a chleachdadh.

Nochd mion-sgrùdadh a bharrachd air an dàta a chaidh a chruinneachadh aig turas-mara rannsachaidh agus sgrùdadh saideal air suidheachadh agus teòthachd a’ chuain, ged is gann gun do dh’ atharraich teòthachd uachdar, chaidh an teòthachd fon uachdar suas gu mòr. B 'e an doimhneachadh seo den thermocline, air adhbhrachadh le co-ionann roinneil leudaichte ri El Nino, aig a' cheann thall prìomh adhbhar sèididh corail.

Tha buaidh mhòr aig an rannsachadh seo. Tha e a’ sealltainn cho cugallach ‘s a tha eag-shiostaman corail mesophotic ri cuideam teirmeach agus a’ toirt seachad fianais ùr air a’ bhuaidh a tha atharrachadh clìomaid a’ toirt air a’ chuan againn. Mar thoradh air sèididh corailean mesophotic a tha a’ sìor fhàs, thig bàs corail, call bith-iomadachd, agus lùghdachadh anns na seirbheisean eag-shiostam riatanach a bheir na sgeirean sin seachad.

Ged a tha comharran air faighinn seachad air pàirtean den sgeir air a bheil buaidh, tha e deatamach gun lean thu sùil air grunnd na mara anns a’ chuan dhomhainn. Tha e cudromach tuigsinn gu bheil corailean uisge eu-domhainn cuideachd a’ faighinn milleadh nas trice agus nas cruaidhe, agus tha a’ bharail gum biodh corailean mesophotic a’ dèanamh dìoladh airson seo a-nis teagmhach. Le corailean uisge domhainn fhathast air an sgrùdadh gu ìre mhòr, tha e so-chreidsinneach gu bheil tachartasan sèididh coltach ris a’ dol gun mhothachadh air feadh na planaid.

Tha buaidh aig cearcallan a tha a’ tachairt gu nàdarrach a tha air an àrdachadh le atharrachadh clìomaid air cuan-eòlas roinnean. Tha buaidh còmhla El Nino agus an Cuan Innseanach Dipole ag adhbhrachadh droch bhuaidhean ann am Meadhan Cuan Innseanach. Tha e deatamach gun tèid dèiligeadh ris na dùbhlain sin agus àrdachadh ar tuigse air eag-shiostaman corail uisge domhainn ann a bhith a’ lughdachadh na buaidhean sgriosail a tha aig atharrachadh clìomaid air ar saoghal.

stòran:

- Oilthigh Plymouth

- Conaltradh Nàdair