Seallaidhean Ùra air Buaidh Eachdraidheil Atharrachadh Clìomaid air Daoine

Tha fios gu bheil builean farsaing aig atharrachadh gnàth-shìde, a’ toirt buaidh air diofar thaobhan den t-saoghal againn, bho choimhearsnachdan gu eag-shiostaman agus eaconamaidhean. Tha rannsachadh o chionn ghoirid a rinn Ralph Großmann agus an sgioba aige bho Oilthigh Kiel a’ nochdadh gu bheil atharrachadh clìomaid air a bhith a’ toirt buaidh air àireamhan daonna agus co-ionannachd sòisealta airson mìltean de bhliadhnaichean. Tha an lorg seo a’ toirt gu aire an eallach neo-chothromach a tha air coimhearsnachdan air an iomall, a tha gu tric as lugha cunntachail airson na sgaoilidhean a tha a’ stiùireadh na h-èiginn leantainneach seo.

Gus na ceanglaichean eachdraidheil sin a lorg, rannsaich an luchd-rannsachaidh fuigheall arc-eòlais beairteach agus dàta gnàth-shìde geòlais bho roinnean Meadhan na Roinn Eòrpa. Bha an sgrùdadh aca a’ cuimseachadh gu sònraichte air sgìre Circumharz ann am meadhan na Gearmailt, sgìre Poblachd nan Seiceach / Ostair Iarach, agus an Alpach a Tuath ann an ceann a deas na Gearmailt.

Le bhith a’ dèanamh anailis air còrr air 3,400 cinn-latha rèidio-carbon foillsichte bho làraich arc-eòlais anns na roinnean sin, bha e comasach don luchd-rannsachaidh meud an t-sluaigh a dhearbhadh rè diofar amannan. Fhuair iad a-mach gu robh amannan nas blàithe agus nas fliche a’ freagairt ri àrdachadh sluaigh, is dòcha mar thoradh air toradh bàrr nas fheàrr agus cothroman eaconamach. Air an làimh eile, aig amannan nas fhuaire agus nas tiorma, bha àireamhan sluaigh buailteach a dhol sìos.

Gu h-iongantach, bha na h-amannan nas fhuaire cuideachd a’ faicinn gluasadan cultarach cudromach, a’ nochdadh barrachd neo-ionannachd shòisealta. Ann an sgìre Circumharz, mar eisimpleir, tha nochdadh “tiodhlacaidhean prionnsa” àrd-inbhe airson daoine taghte a’ comharrachadh eadar-dhealachaidhean a tha a’ sìor fhàs anns na h-amannan nas fhuaire sin.

Fhad ‘s a tha na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeil solas air a ’bhuaidh fhada a tha aig atharrachadh clìomaid air àireamhan daonna agus structaran sòisealta, tha an luchd-rannsachaidh ag aithneachadh claonaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ag èirigh bho chuingealachaidhean sa chlàr arc-eòlais. Mar sin, bidh e deatamach gun tèid tuilleadh tional agus mion-sgrùdadh dàta gus na co-dhùnaidhean sin a neartachadh.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh seo a’ toirt sealladh dhuinn air an àm a dh’ fhalbh ach tha e cuideachd a’ daingneachadh an fheum èiginneach a th’ ann a bhith a’ tuigsinn a’ cheangail toinnte eadar comainn dhaoine agus an àrainneachdan. Le atharrachadh gnàth-shìde a’ leantainn air adhart a’ toirt cumadh air an t-saoghal againn, tha tuigse air a’ bheòthalachd seo deatamach airson a bhith a’ stiùireadh cruth-tìre mean-fhàs an ama ri teachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè th' ann an atharrachadh gnàth-shìde?

F: Tha atharrachadh gnàth-shìde a’ toirt iomradh air atharrachaidhean fad-ùine ann an teòthachd, pàtrain sileadh, pàtrain gaoithe, agus taobhan eile de shiostam gnàth-shìde na Talmhainn. Tha na h-atharrachaidhean sin gu sònraichte air an stiùireadh le gnìomhachd daonna, leithid losgadh connadh fosail agus dì-choillteachadh, a’ leantainn gu àrdachadh ann an dùmhlachd gas taigh-glainne san àile.

C: Ciamar a tha atharrachadh gnàth-shìde a’ toirt buaidh air àireamhan daonna?

A: Tha atharrachadh gnàth-shìde a’ toirt buaidh air àireamhan daonna ann an diofar dhòighean, a’ gabhail a-steach atharrachadh pàtrain sìde, àrdachadh ann an ìrean na mara, barrachd tricead agus dian de thachartasan fìor shìde, aimhreit air eag-shiostaman agus àiteachas, agus bagairtean air slàinte a’ phobaill.

C: Ciamar a tha atharrachadh gnàth-shìde a’ cur ri neo-ionannachd shòisealta?

F: Tha atharrachadh gnàth-shìde a’ dèanamh na neo-ionannachdan sòisealta a tha ann mar-thà nas miosa le bhith a’ toirt buaidh mhì-chothromach air coimhearsnachdan air an iomall, aig a bheil glè bheag de ghoireasan agus tapachd gus dèiligeadh ris a’ bhuaidh aige. Is e na coimhearsnachdan sin gu tric an fheadhainn as lugha cunntachail airson sgaoilidhean gasa taigh-glainne ach tha eallach nas truime orra a thaobh so-leòntachd agus ruigsinneachd cuibhrichte air goireasan agus cothroman.