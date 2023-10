Buaidh Atharrachadh Gnàth-shìde air Fuaim a' Chuain

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gun dèan atharrachadh clìomaid pàirtean sònraichte den chuan nas fuaimneach, eadhon le oidhirpean gus sgaoilidhean gualain a lughdachadh. Thòisich an àrdachadh ann an truailleadh fuaim anns na cuantan aig àm an Tionndadh Gnìomhachais agus tha e air adhbhrachadh le diofar ghnìomhachdan daonna leithid trafaic shoithichean, sgrùdadh seismic, agus drileadh ola. Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh aig Institiud Rìoghail na h-Òlaind airson Rannsachadh Mara, a’ cuimseachadh air a’ bhuaidh a bhios aig atharrachadh clìomaid air cruth-fuaim na mara, gu sònraichte anns a’ Chuan Siar a Tuath agus a’ Chuan Artaigeach.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an dà chuid teòthachd agus ìrean pH ann an uisge na mara a’ toirt buaidh air iomadachadh fuaim. Ged a tha searbhachadh cuain mar thoradh air barrachd sùghadh gualain dà-ogsaid buailteach a bhith a’ lughdachadh gabhail ri fuaimean tricead ìosal, tha a’ phrìomh bhuaidh air fuaim a’ chuain a’ tighinn bho atharrachaidhean ann an teòthachd a’ chuain. Le bhith a’ modaladh iomadachadh fuaim fo dhiofar shuidheachaidhean sgaoilidhean gualain, tha an sgrùdadh a’ ro-innse àrdachadh ann am fuaim fon uisge le 7 deicibeil ma chumas sgaoilidhean meadhanach gualain anns a’ Chuan Siar a Tuath.

Tha an àrdachadh seo ann am fuaim mar thoradh air “sianal fuaim” a tha a’ cruthachadh mar a bhios atharrachadh clìomaid ag atharrachadh srath a’ chuain, a’ leantainn gu uisge uachdar nas fhuaire. Gheibh an Cuan Siar gu sònraichte eòlas air fosgladh an t-sianail fhuaim seo, a leigeas le fuaimean siubhal fada nas fhaide. Thathas an dùil gun toir e buaidh mhòr air gnèithean mara a tha an urra ri fuaim airson conaltradh, suirghe, agus sealg, le mamalan mara, gu sònraichte mucan-mara, as motha a tha a’ toirt buaidh.

Gu h-inntinneach, lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gun tachair an cuan nas sàmhaiche seo ge bith dè an ìre de sgaoilidhean gualain anns na deicheadan ri teachd. Eadhon le oidhirpean gus sgaoilidhean gualain a chuingealachadh, tha na h-atharrachaidhean ann am fuaim a’ chuain do-sheachanta. Ach, thathas fhathast a’ sgrùdadh ìre na buaidh air gnèithean mara.

stòran:

- Possenti L. et al. “A’ ro-innse na chuir atharrachadh gnàth-shìde ri sgaoileadh fuaim fon uisge a’ Chuain a Tuath.” PeerJ 2023.