Tha rannsachadh ùr a’ sealltainn gu bheil 40% de dhaoine fa leth a’ taghadh a bhith aineolach mu bhuilean an co-dhùnaidhean

Tha sgrùdadh ùr air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Amsterdam air faighinn a-mach gu bheil 40% de dhaoine fa leth a’ roghnachadh a bhith aineolach mu mar a bheir na co-dhùnaidhean aca buaidh air daoine eile, gu tric a’ cleachdadh an neo-mhothachadh seo gus a bhith nas fèin-fhoghainteach. Tha an giùlan seo, ris an canar "aineolas deònach," coltach ri luchd-cleachdaidh a tha a 'toirt sùil dhall air tùsan trioblaideach nan stuthan a cheannaicheas iad.

Rinn an luchd-rannsachaidh meata-anailis air 22 sgrùdadh rannsachaidh anns an robh 6,531 com-pàirtiche. Anns na sgrùdaidhean sin, chaidh innse do chuid de chom-pàirtichean mu bhuaidh an gnìomhan, agus bha roghainn aig cuid eile ionnsachadh no fuireach aineolach. Lorg an luchd-rannsachaidh, nuair a fhuair iad an roghainn, roghnaich 40% de dhaoine gun a bhith ag ionnsachadh buaidh nan gnìomhan aca.

A bharrachd air an sin, nochd an sgrùdadh gu robh aineolas deònach ceangailte ri lùghdachadh ann an giùlan altruistic. Bha com-pàirtichean a fhuair fios mu bhuilean nan gnìomhan aca 15.6 puingean sa cheud nas dualtaiche a bhith ag obair gu fialaidh an taca ris an fheadhainn a roghnaich fuireach aineolach.

Bha an luchd-rannsachaidh a’ smaoineachadh gur dòcha gur e aon adhbhar airson aineolas deònach a bhith ag iarraidh fèin-bheachd adhartach a chumail mar neach altruistic. Lorg an sgrùdadh gu robh com-pàirtichean a roghnaich builean nan gnìomhan aca ionnsachadh 7 puingean sa cheud nas dualtaiche a bhith ag obair gu fialaidh, a’ moladh gu bheil daoine fìor altruistic nas dualtaich iad fhèin oideachadh mu bhuilean an co-dhùnaidhean.

Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air tricead agus buaidhean cronail aineolais thoilich. Tha e a’ moladh gum faodadh mòran de dh’ altruism a thathas a’ faicinn a bhith air an stiùireadh nas motha le cuideaman sòisealta agus fèin-ìomhaigh seach fìor dhragh mu shunnd dhaoine eile. Faodaidh tuigse air na h-adhbharan air cùl aineolas deònach cuideachadh le bhith a’ leasachadh ro-innleachdan gus cuir an-aghaidh a’ ghiùlan seo agus gus co-dhùnaidhean nas fiosraichte a bhrosnachadh.

