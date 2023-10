Fuasgladh fìrinn dìonachd planntrais: Dleastanas cloroplastan air a sgrùdadh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh le Oilthigh California, Davis, air solas ùr a thilgeil air a’ phàirt chudromach a th’ aig cloroplastan ann an dìon dìon planntrais an aghaidh pathogenan viral agus bacterial. Ged a tha cloroplastan gu sònraichte ainmeil airson a bhith ag atharrachadh solas na grèine gu bhith na bhiadh dha lusan, tha an rannsachadh seo air nochdadh gu bheil iad an sàs ann a bhith a’ dìon lusan bho luchd-ionnsaigh cronail.

Lorg an luchd-rannsachaidh cho cudromach sa tha ro-mheasaidhean coltach ri tiùb ris an canar “stromules” ann an dìonachd planntrais. Bha coltas gu robh na stromules sin, a chaidh fhaicinn airson còrr air ceud bliadhna, a’ dol am meud ann an cinneasachadh nuair a lorg planntaichean galar, a’ moladh àite a dh’ fhaodadh a bhith ann an dìon. Bha e coltach gun robh iad a’ cruinneachadh chloroplastan timcheall air niuclas a’ chill agus bha iad nan slighean airson comharran dìon a ghiùlan.

Gus sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air obair stromules ann an dìonachd planntrais, dh’ fheuch an luchd-saidheans rin cuir às agus a’ bhuaidh aca air ceallan planntrais fhaicinn nuair a bha iad fosgailte do pathogens. Ach, bha e na dhùbhlan na dearbh ghinean a bha an urra ri cruthachadh stromule a chomharrachadh.

Chuimsich an sgioba an aire air kinesins, pròtanan motair a bhios a’ comasachadh gluasad taobh a-staigh cheallan. Gu sònraichte inntinneach bha kinesin planntrais gun samhail a bha comasach air an dà chuid microtubules agus filamentan actin a cheangal, co-phàirtean de cytoskeleton na cealla. Bha an kinesin seo, ris an canar KIS1, air leth cudromach ann an cruthachadh stromule.

Tro na deuchainnean aca, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh cus cuideam air an kinesin KIS1 air leantainn gu cruthachadh stromule eadhon às aonais pathogens. Air an làimh eile, cha robh e comasach dha planntaichean aig nach robh pròtain KIS1 stromules a thoirt gu buil, gan dèanamh nas buailtiche do ghalaran.

Sheall sgrùdaidhean eile cho cudromach sa tha comharran moileciuil agus siostam dìon làidir ann an cruthachadh stromule. Dhaingnich an sgrùdadh gu robh àite chloroplasts ann a bhith a’ dìon cheallan planntrais an urra ris na factaran sin.

Thog Savithramma Dinesh-Kumar, bith-eòlaiche planntrais aig UC Davis agus àrd-ùghdar an sgrùdaidh, cudromachd nan co-dhùnaidhean sin. Le bhith a’ tuigsinn mar a tha cloroplastan a’ toirt taic do dhìon ceallach dh’ fhaodadh sin leigeil le innleadaireachd an aghaidh pathogen aig ìre cealla.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh ùr-nodha seo a’ fuasgladh na dìomhaireachd a tha timcheall air gnìomh stromule ann am planntrais ach tha e cuideachd a’ toirt seachad cothroman ùra gus cur an aghaidh planntrais san àm ri teachd. Le bhith a’ faighinn tuigse nas doimhne air na dòighean toinnte a tha an lùib dìonachd planntrais, faodaidh luchd-saidheans dòighean ùra fhuasgladh gus bàrr a dhìon agus cleachdaidhean àiteachais a leasachadh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè th' ann an stromules?

Tha stromules nan ro-mheasaidhean coltach ri tiùb a tha a’ leudachadh bho chloroplasts, a tha an urra ri solas na grèine a thionndadh gu lùth airson lusan. A dh’ aindeoin a bhith air fhaicinn airson còrr air ceud bliadhna, tha an dearbh àite bith-eòlasach aig stromules air a bhith so-ruigsinneach gus an deach a lorg o chionn ghoirid.

Ciamar a tha stromules a 'cur ri dìonachd lusan?

Tha rannsachadh a 'sealltainn gu bheil pàirt deatamach aig stromules ann am freagairtean dìon lusan. Nuair a lorgas planntaichean galairean, bidh cinneasachadh stroule ag àrdachadh, a’ moladh gu bheil iad an sàs ann an dòighean dìon. Bidh Stromules a’ cruinneachadh cloroplastan timcheall air niuclas na cealla agus a’ frithealadh mar shianalan airson comharran dìon-dìon a tharraing.

Dè a th’ ann an kinesin KIS1?

Tha an kinesin KIS1 na phròtain sònraichte a lorgar ann an lusan aig a bheil prìomh phàirt ann an cruthachadh stromule. Faodaidh e ceangal a dhèanamh ris an dà chuid microtubules agus filamentan actin, a tha nam pàirtean de cytoskeleton na cealla. Bidh cus cuideam air KIS1 a’ toirt a-steach cruthachadh stromule, fhad ‘s nach urrainn planntaichean aig nach eil KIS1 stromules a thoirt gu buil, a’ lagachadh an dìon an aghaidh pathogens.

Ciamar a leasaicheas an rannsachadh seo strì an aghaidh lusan?

Tha tuigse air na h-innealan ceallach a tha an sàs ann an dìon planntrais, gu sònraichte àite cloroplasts agus stromules, a’ fuasgladh na slighe airson innleadaireachd neartaichte an aghaidh pathogens. Le bhith a’ làimhseachadh nan dòighean sin, faodaidh luchd-rannsachaidh ro-innleachdan a leasachadh gus dìonachd planntrais a neartachadh agus bàrr a dhìon bho ghalaran a dh’ fhaodadh toradh àiteachais a sgrios.