Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan siostam rionnag trì-fhillte

Tha luchd-saidheans ann an Sìona air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn giùlan shiostaman rionnag trì-rionnag anns a’ chruinne-cè. Air a bhrosnachadh leis an nobhail aig Liu Cixin “The Three-Body Problem,” rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air siostam GW Ori, anns a bheil trì rionnagan suidhichte mu 1,300 solas bliadhna air falbh bhon Talamh. A’ cleachdadh dàta bho Saideal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) aig NASA, bha e comasach don luchd-saidheans atharrachaidhean bho àm gu àm fhaicinn ann an soilleireachd nan rionnagan agus sealladh fhaighinn air structar geoimeatrach agus mean-fhàs an t-siostam.

Tha siostaman rionnag trì-fhillte cumanta anns an galaxy, le barrachd air leth nan rionnagan aig a bheil aon chom-pàirtiche no barrachd. Ach, tha e dùbhlanach na siostaman sin a choimhead agus a thuigsinn mar thoradh air an eadar-obrachadh iom-fhillte eadar na rionnagan. Tha an luchd-rannsachaidh an dòchas teileasgopan nas adhartaiche a chleachdadh, a’ gabhail a-steach Teileasgop Stèisean Fànais Shìona (CSST) a tha ri thighinn, gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh agus na siostaman sin a thuigsinn.

Tha siostam GW Ori, a thathas a’ creidsinn nach eil ann ach millean bliadhna a dh’aois, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air cruthachadh rionnagan is planaidean. Lorg an luchd-rannsachaidh dà chomharra geàrr-ùine le amannan cuairteachaidh timcheall air dà agus trì latha, a tha àbhaisteach do rionnagan glè òg. Bha na co-dhùnaidhean cuideachd a’ cur às do chomas beatha a bhith ann san t-siostam, leis gu bheil e ro òg airson beatha a chruthachadh.

Chan e a-mhàin gu bheil obair an luchd-rannsachaidh a’ toirt air adhart ar tuigse mu shiostaman rionnag trì-fhillte ach bidh e cuideachd a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdaidhean san àm ri teachd a’ cleachdadh teileasgopan adhartach leithid an CSST. Le tuigse nas fheàrr air na siostaman iom-fhillte sin, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air cruthachadh agus mean-fhàs de rionnagan, planaidean, agus is dòcha beatha fhèin.

