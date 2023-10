Lorg dà ghnè mamail ùr ann an sgìre fèin-riaghlaidh Tibet ann an iar-dheas Shìona

O chionn ghoirid lorg sgioba de luchd-rannsachaidh Sìneach dà ghnè ùr de Soriculus, gnè de mhamailean, ann an Roinn Fèin-riaghlaidh Tibet ann an Iar-dheas Shìona. Tha an toradh seo cudromach oir brosnaichidh e tuilleadh rannsachaidh air iomadachd mhamalan beaga san sgìre. Rinn an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh le Chen Zhongzheng bho Oilthigh Normal Anhui agus Jiang Xuelong bho Kunming Institute of Zoology, sgrùdadh coileanta ann an sgìre Beanntan Himalaya-Gaoligong thar ùine de chòig bliadhna gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an t-seòrsachadh tacsonomaigeach agus dàimhean mean-fhàs. taobh a-staigh genus Soriculus.

Rè an sgrùdaidh, lorg an sgioba dà shampall a bha gu soilleir eadar-dhealaichte bho mheuran eile a thaobh morf-eòlas, agus chaidh an ainmeachadh mar dà ghnè ùr: Soriculus medogensis agus Soriculus nivatus. Tha comas aig sampall eile, a tha cuideachd eadar-dhealaichte bho mheuran eile, a bhith na ghnè ùr, ach tha feum air barrachd shamhlaichean airson tuilleadh dearbhaidh. An-dràsta, tha an genus Soriculus air aithneachadh mar monotypic, anns nach eil ach aon ghnè ris an canar Soriculus nigrescens, a lorgar sa mhòr-chuid anns na Himalayas agus ann am beanntan Hengduan a deas.

Tha lorg nan gnèithean ùra sin gu sònraichte cudromach ann an siorrachd Medog, ris an canar an taigh-tasgaidh nàdarra de sheòrsan fàsmhorachd. Tha raon farsaing de fhàsmhorachd ann, a’ toirt a-steach coilltean uisge tropaigeach, ga fhàgail na sgìre a tha air a dheagh ghleidheadh ​​​​a thaobh eag-eòlais. Tha eadar-dhealachadh mòr ann an àirde na sgìre, sònaichean gnàth-shìde measgaichte, structar cruinn-eòlasach iom-fhillte, agus goireasan gnè beairteach ga fhàgail na àite air leth freagarrach airson sgrùdadh bith-iomadachd. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gur dòcha gu bheil barrachd iomadachd de mhamailean beaga san sgìre fhathast ri lorg, agus tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean agus sgrùdaidhean.

Tha an lorg seo o chionn ghoirid a’ cur ris an liosta fhàsmhor de ghnèithean ùra a lorgar ann an Iar-dheas Shìona. Ann an 2021, chaidh dà ghnè ùr de fheòragan clòimhe itealaich a lorg ann an Roinn Yunnan agus Tibet. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ daingneachadh cho cudromach sa tha rannsachadh agus rannsachadh leantainneach ann a bhith a’ lorg bith-iomadachd beairteach na sgìre.

stòran:

- Iris Ainmh-eòlais Comann Linnean

- Chen Zhongzheng bho Oilthigh Normal Anhui

- Jiang Xuelong bho Institiud Ainmh-eòlais Kunming, Acadamaidh Saidheansan Shìona