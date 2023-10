Tha an ìre sinc gualain as àirde aig Fir Sìneach anns na Meadhan Aoisean, Lorg Sgrùdadh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh bho Ghàrradh Luibh-eòlais Shìona a Deas air sealltainn gu bheil an ìre sinc gualain as àirde aig giuthas Sìneach, ris an canar cuideachd Cunninghamia lanceolata, rè a mheadhan-aois. Tha an lorg seo cudromach leis gu bheil giuthas Sìneach air a chleachdadh gu farsaing ann am prògraman coilltearachd ann an ceann a deas Shìna, agus le bhith a’ tuigsinn a chomas glacaidh gualain cuidichidh e le oidhirpean lasachaidh atharrachadh clìomaid.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air tuathanas coille ann an Roinn Guangdong, a’ cruinneachadh dàta mu chomas stòraidh gualain agus glacadh giuthais Sìneach aig diofar aoisean. Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air stoc gualain ann an grunn phàirtean leithid craobhan, fo-làr, fàsmhorachd, sgudal, ùir, agus an eag-shiostam gu lèir.

Sheall na co-dhùnaidhean gun do dh’ èirich stoc gualain gu mòr le aois coille, leis an stoc gualain eag-shiostam iomlan cha mhòr trì uiread bho 129.11 megagraman gach heactair aig còig bliadhna a dh’ aois gu 348.43 aig 60 bliadhna a dh’aois. Sheall an ìre glacaidh gualain de theine Sìonach àrdachadh iomlan anns a’ chiad dà ùine aoise, a’ tighinn gu àirde anns an raon 15-20 bliadhna, agus an uairsin a’ crìonadh anns na h-amannan aoise às deidh sin.

Cho-dhùin an sgrùdadh gu bheil ìre glacaidh gualain giuthais Sìonach an urra ri aois, leis na h-ìrean as àirde a’ tachairt anns an aois mheadhanach de 15 gu 20 bliadhna. Tha am prìomh neach-rannsachaidh Liu Juxiu den bheachd gum faod na co-dhùnaidhean sin a bhith luachmhor airson gnìomhan nàiseanta lasachaidh atharrachadh clìomaid agus prògraman coilltearachd.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science of The Total Environment, a’ tilgeil solas air comas glacaidh gualain giuthais Shìona agus a’ soilleireachadh a dhleastanas ann a bhith a’ lughdachadh atharrachadh clìomaid. Tha e a’ toirt seachad seallaidhean feumail do luchd-dèanamh phoileasaidhean agus do bhuidhnean a tha an sàs ann an oidhirpean coilltearachd, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e beachdachadh air aois nan craobhan ann a bhith a’ meudachadh buannachdan glacaidh gualain.

stòran:

- Sìona Saidheans Daily

- Saidheans na h-Àrainneachd Iomlan