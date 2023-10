Astronauts Sìneach Livestream Deuchainn le lasraichean air Stèisean Fànais Tiangong

Rinn speuradairean Sìneach Gui Haichao agus Zhu Yangzhu deuchainn ùr-nodha air stèisean fànais Tiangong le bhith gan sruthadh beò a’ lasadh coinneal. Chaidh an sruth beò a chumail anns a’ cheathramh cuibhreann den t-sreath “Tiangong Classroom”, far an robh na speuradairean a’ roinn an cuid eòlais agus a’ dèanamh gnìomhan foghlaim.

Anns a ’bhidio, sheall speuradairean gu bheil lasraichean ann an àrainneachd microgravity orbit ìosal na Talmhainn a’ nochdadh cha mhòr spherical, an taca ris na lasraichean cumadh teardrop a tha air an taisbeanadh air an Talamh mar thoradh air convection air a stiùireadh le spionnadh. Tha an sruth convection as laige ann an orbit ìosal na Talmhainn ag adhbhrachadh gum bi an lasair a’ sgapadh a h-uile taobh, a ’toirt sealladh spherical dha.

Chan eil e coltach gum biodh deuchainn coltach ris air ath-aithris air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha protocolaidhean teann sàbhailteachd teine ​​​​air an ISS a’ cuingealachadh teintean gu racaichean air an dealbhadh gu sònraichte a chuidicheas le lasraichean a chumail. Chaidh na riaghailtean sàbhailteachd sin a chuir an gnìomh às deidh tachartas teine ​​​​air stèisean fànais na Ruis Mir ann an 1997.

Rè na thachair air Mir, thòisich teine ​​​​ann an siostam gineadh ocsaidean agus mhair e grunn mhionaidean. Gheàrr e dheth na speuradairean bho aon de na carbadan teicheadh ​​agus lìon e na modalan le ceò. Rinn cairtealan cuibhrichte Mir e na dhùbhlan dha na sia speuradairean seòladh agus obrachadh còmhla gus an teine ​​​​a chuir às. Ach, shoirbhich leotha leis an teine ​​​​a chuir a-mach fhad ‘s a ghlan an siostam taic beatha an stèisean de cheò puinnseanta.

Thug tachartas Mir buaidh mhòr air mar a bhios buidhnean fànais a’ dèiligeadh ri sàbhailteachd teine ​​​​air stèiseanan fànais. Mar thoradh air an sin, chaidh protocolaidhean teann a leasachadh gus cunnart teine ​​​​a lughdachadh agus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd speuradairean air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

stòran:

- Naidheachdan Fox

- Space.com