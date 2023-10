Tha Stèisean Tiangong ann an Sìona an dùil leudachadh

Thathas an dùil gun tèid an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a dhì-choimiseanadh ann an 2030 às deidh còrr is dà dheichead de bhith a’ fuireach ann. Ach, tha leasachadh stèiseanan fànais ùra a’ dol air adhart mu thràth. Tha Stèisean Tiangong ann an Sìona, a tha air a bhith ag obair bho 2022, ag ullachadh airson fàs mòr.

Aig an àm seo tha trì modalan aig Tiangong a tha comasach air taic a thoirt do suas ri trì speuradairean aig an aon àm. Ach, dh’ ainmich Sìona o chionn ghoirid planaichean gus meud an stèisein a dhùblachadh le bhith a’ cur trì modalan eile ris. Bidh cuideam timcheall air 180 tonna aig an stèisean leasaichte agus a’ toirt a-steach modal leudachaidh le sia puirt doca. A bharrachd air an sin, tha Sìona an dùil teileasgop fànais a chuir air bhog a bhios comasach air doca le Tiangong airson cumail suas agus càradh.

Tha leudachadh Tiangong a’ toirt cothrom airson co-obrachadh eadar-nàiseanta. Tha Sìona air a bhith fosgailte do bhith a’ toirt àite do speuradairean à dùthchannan eile air an stèisean leudaichte. Bha Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) air ùidh a nochdadh roimhe ann a bhith a’ cur speuradairean gu Tiangong ach tha iad air ath-bheachdachadh bhon uair sin air sgàth cuingeadan buidseit is poilitigeach. Tha NASA, air an làimh eile, dealasach a thaobh an ISS gu 2030 agus tha iad an dùil gluasad gu com-pàirtichean malairteach airson faighinn gu orbit ìosal air an Talamh.

Ged a tha àm ri teachd co-obrachadh eadar-nàiseanta san fhànais fhathast mì-chinnteach, tha leudachadh Tiangong a’ nochdadh dealas Shìona airson a làthaireachd san fhànais a leasachadh. A bharrachd air Tiangong a leudachadh, tha planaichean aig Sìona cuideachd speuradairean a thoirt air tìr air a’ Ghealach ro 2030. Mar a bhios diofar dhùthchannan agus buidhnean a’ leantainn air adhart a’ leantainn an amasan sgrùdaidh fànais, tha an comas air grunn stèiseanan a cheangal ri chèile gus stèisean mega a chruthachadh san àm ri teachd, coltach ri tha na chaidh a nochdadh anns an fhilm "Valerian and the City of a Thousand Planets", fhathast na chomas inntinneach.

Uile gu lèir, tha an adhartas a thathar a’ dèanamh ann an leasachadh stèisean fànais na chuimhneachan air cho cudromach sa tha co-obrachadh agus co-obrachadh ann a bhith a’ soirbheachadh ann an rannsachadh fànais. Is ann dìreach le bhith ag obair còmhla as urrainn don chinne-daonna làn chomas siubhal fànais fhuasgladh.

Stòr: The Ark aig SYFY (a’ sruthadh a-nis air Peacock), Acadamaidh Teicneòlas Fànais Shìona (CAST)

Mìneachaidhean:

- Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS): An soitheach-fànais as motha a chaidh a thogail, a thogail agus a chumail suas le grunn bhuidhnean fànais agus nàiseanan co-obrachail. Tha daoine air a bhith a’ fuireach ann airson còrr air dà dheichead.

– Stèisean Tiangong: Stèisean fànais Shìona a tha air a bhith ag obair bho 2022. Tha trì modalan ann an-dràsta agus tha e an dùil a mheud a dhùblachadh gu sia modalan.

- Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA): Buidheann a tha gu sònraichte airson a bhith a’ co-òrdanachadh gnìomhan sgrùdadh fànais agus gnìomhan rannsachaidh le dùthchannan Eòrpach.

- NASA: An Rianachd Nàiseanta Itealain is Fànais, buidheann fànais na Stàitean Aonaichte le uallach airson sgrùdadh agus rannsachadh fànais sìobhalta.

- Orbit Talamh-ìosal: An sgìre fànais taobh a-staigh beagan cheudan cilemeatair os cionn uachdar na Talmhainn, far a bheil a’ mhòr-chuid de mhiseanan fànais criutha agus saidealan ag obair.

- Geata Lunar: Tha an stèisean fànais reul-chuairt dealbhaichte aig NASA timcheall air a’ Ghealach, an dùil taic a thoirt do sgrùdadh uachdar na gealaich.