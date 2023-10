Miseanan Lunar Sìona a’ tighinn air adhart mar phlanaichean Beijing airson turasan gealach san àm ri teachd agus stèisean rannsachaidh

Tha Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona (CNSA) air ainmeachadh gu bheil a mhisean gealaich airson sampallan a chruinneachadh bho thaobh thall na gealaich, ris an canar Chang’e-6, a’ dol air adhart gu rèidh agus gu bheil e clàraichte airson na h-ath bhliadhna. Thèid an saideal sealaidheachd a tha na chois a chleachdadh anns a’ chiad leth de 2023. A bharrachd air an sin, tha an CNSA air a rùn a nochdadh airson barrachd co-obrachaidh cruinne airson tursan gealaich san àm ri teachd, a’ toirt a-steach misean Chang’e-8 ann an 2028. Tha Sìona a’ sireadh “co-mhisean- ìre” le dùthchannan eile agus buidhnean eadar-nàiseanta, a’ gabhail a-steach cur air bhog bàta-fànais agus obrachadh orbit, eadar-obrachadh, agus sgrùdadh uachdar.

Tha an CNSA cuideachd air nochdadh gum bi àite aig bàta-fànais Chang'e-6 airson 200 cileagram (440 not) de luchdan pàighidh saidheans cèin, a’ leigeil le com-pàirtichean thall thairis rannsachadh gealaich a dhèanamh. Tha Sìona an dùil gun cuir na h-iomairtean sin, còmhla ris an Chang'e-7 ann an 2026, dàta luachmhor a dh'ionnsaigh stèidheachadh stèisean rannsachaidh eadar-nàiseanta maireannach air pòla deas na gealaich ro 2040. Tha na h-oidhirpean sin mar phàirt de phlana nas fharsainge Shìona airson a bhith na phrìomh àite cumhachd, a tha a’ toirt a-steach coileanaidhean leithid a bhith a’ cur rover gu taobh thall na gealaich, a’ togail stèisean fànais Tiangong orbital, agus ag amas air misean le sgioba a chuir chun ghealach ro 2030.

Tha rùintean Shìona airson a prògram fànais agus rannsachadh gealaich a leudachadh cuideachd a’ toirt a-steach stèidheachadh ceanglaichean eadar-nàiseanta. Ged nach eil ach beagan dhùthchannan, leithid an Ruis, Venezuela, agus Afraga a Deas, air a dhol a-steach don stèisean rannsachaidh gealaich a tha san amharc ann an Sìona gu ruige seo, tha fòcas Shìona air co-obrachadh a’ co-thaobhadh ris an ùidh chruinneil anns na buannachdan saidheansail, cliù nàiseanta, agus ruigsinneachd air goireasan a tha a’ ghealach soirbheachail. dh'fhaodadh miseanan a thoirt. Tha dùthchannan eile, na h-Innseachan agus na Stàitean Aonaichte nam measg, cuideachd air adhartas mòr a dhèanamh anns na prògraman gealaich aca, le miseanan chun na gealaich agus planaichean airson sgrùdadh san àm ri teachd.

Tha misean Chang'e-6 a tha ri thighinn ann an Sìona ag amas air ar tuigse air taobh thall na gealaich a dhoimhneachadh le bhith a’ cruinneachadh sampaill bho Linne a’ Phòla a Deas-Aitken, cruth gealaich le ùidh shaidheansail àrd. Bidh am misean cuideachd a’ giùlan luchdan pàighidh agus saidealan bho chom-pàirtichean eadar-nàiseanta, a’ toirt a-steach ionnstramaid dèanta san Fhraing, lorgaire ian àicheil bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa, sgàthan oisean laser Eadailteach, agus CubeSat à Pacastan.

Gu h-iomlan, tha miseanan gealaich Shìona agus na planaichean aice airson stèisean rannsachaidh a’ nochdadh dealas na dùthcha a thaobh a bhith ag adhartachadh sgrùdadh fànais agus rannsachadh fhad ‘s a tha iad a’ sireadh co-obrachadh eadar-nàiseanta gus na h-amasan aice a choileanadh.

Mìneachaidhean:

- Chang'e-6: Misean gealaich Shìona clàraichte airson na h-ath-bhliadhna, ag amas air sampallan a chruinneachadh bho thaobh thall na gealaich.

- CNSA: Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona, buidheann fànais nàiseanta Shìona.

- Pòla deas gealaich: An sgìre faisg air bonn leth-chruinne a deas na gealaich.

- Còmhdhail Astronautical Eadar-nàiseanta: Co-labhairt bhliadhnail airson proifeiseantaich fànais agus luchd-ùidh air a chuir air dòigh leis a’ Chaidreachas Astronautical Eadar-nàiseanta.

- làir gealaich: raointean mòra dorcha air uachdar na gealaich mar thoradh air seann sruthan làbha.

