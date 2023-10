Bidh “Balla Mòr Uaine” Shìona a’ cruthachadh sinc gualain cudromach, lorg sgrùdadh

Tha Prògram Coilltearachd Trì-Tuath Shìona (TNAP), ris an canar cuideachd am “Great Green Wall”, air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ cuir an-aghaidh fàsachadh agus leasachadh na h-àrainneachd. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann am Pròiseasan Eag-eòlais air a dhèanamh le luchd-saidheans Sìneach bho Institiud Eag-eòlas Gnìomhaichte Acadamaidh Saidheansan Shìona a’ nochdadh gu bheil an TNAP cuideachd air sinc mòr gualain a chruthachadh.

Is e an TNAP, a chaidh a thòiseachadh ann an 1978, am pròiseact ath-nuadhachadh eag-eòlasach as motha air feadh an t-saoghail agus tha e a’ spangachadh roinnean bog agus leth-uachdar taobh an ear-thuath, ceann a tuath meadhan agus iar-thuath Shìona. A’ cleachdadh ìomhaighean mothachaidh iomallach, a bharrachd air seallaidhean làraich agus dàta clàr-coille nàiseanta, rinn an luchd-rannsachaidh tuairmse air an àrdachadh ann an stocan gualain ann am bith-thomas, ùir, agus an “buaidh eag-eòlasach carbon,” a tha a’ toirt iomradh air glacadh gualain mar thoradh air call talmhainn nas lugha mar thoradh air coilltearachd. .

Lorg an sgrùdadh gun do dh'fhàs an raon coillteach iomlan ann an raointean pròiseact TNAP bho timcheall air 221,000 cilemeatair ceàrnagach ann an 1978 gu timcheall air 379,000 cilemeatair ceàrnagach ann an 2017. Thairis air na ceithir deicheadan mu dheireadh, tha an TNAP air cur ri sinc gualain de 47.06 millean tunna de charbon gach bliadhna. A bharrachd air an sin, mheudaich an sinc gualain ann am bith-thomas os cionn na talmhainn agus fon talamh bho 0.843 billean tonna ann an 1978 gu 2.08 billean tunna ann an 2017.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha “buaidh eag-eòlasach carbon,” a bha a’ dèanamh suas mu 16% den àrdachadh iomlan ann an sinc gualain. Tha seo a’ moladh gu bheil pàirt deatamach aig buaidhean eag-eòlasach ann a bhith a’ dearbhadh cuairteachadh stoc gualain ann an coilltean dìonta. Tha an sgrùdadh a’ cur cuideam air nuair a thathar a’ dèanamh tuairmse air sinc gualain agus a’ leasachadh mhodailean co-cheangailte ri gualain, nach bu chòir dearmad a dhèanamh air na buannachdan bho bhith a’ faighinn gualain bho bhuaidhean eag-eòlasach coilltearachd.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad slat-tomhais airson luach phròiseactan ath-nuadhachaidh eag-eòlais nàiseanta a mheasadh a thaobh comas sinc gualain agus measadh gnìomh eag-shiostam. Tha e a’ sealltainn a’ bhuaidh chudromach a tha aig “Balla Mòr Uaine” Shìona ann a bhith chan ann a-mhàin a’ leasachadh na h-àrainneachd ach cuideachd a’ lughdachadh sgaoilidhean gualain dà-ogsaid.

Stòr: Acadamaidh Saidheansan Shìona, DOI: 10.1186 / s13717-023-00455-8