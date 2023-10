Sìona gus Lunar Probe a chuir air bhog airson cruinneachadh sampaill bho thaobh thall na gealaich

Tha Sìona an dùil misean gealaich ùr leis an t-ainm Chang'e-6 a tha ag amas air sampallan a chruinneachadh bho Linne a’ Phòla a Deas-Aitken air taobh thall na gealaich. Air a chlàradh airson a chuir air bhog timcheall air 2024, bidh am misean seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a bhios cothrom aig daoine air sampallan bho thaobh thall na gealaich. Is e an amas mu dheireadh ar tuigse mu ghealach na Talmhainn a leasachadh.

Tha Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona (CNSA) air a ràdh gum bi am misean ag amas air cruinneachadh sampaill bho dhiofar roinnean agus aoisean. Le bhith a’ dèanamh anailis air na sampallan sin, tha luchd-saidheans an dòchas sealladh fhaighinn air mar a tha a’ ghealach a’ cruthachadh agus a’ mean-fhàs. Gu sònraichte, thathas a’ creidsinn gu bheil taobh thall na gealaich nas sine na an taobh faisg air làimh, ga fhàgail le ùidh mhòr saidheansail.

Thig probe gealaich Chang'e-6 còmhla ris an t-sreath de mhiseanan gealaich Sìneach soirbheachail, a thòisich le Chang'e-1 ann an 2007. Tha miseanan às dèidh sin leithid Chang'e-3 agus Chang'e-4 air clachan-mìle cudromach a choileanadh, a 'gabhail a-steach a’ chiad laighe bog a-riamh air taobh thall na gealaich.

Tha pàirt deatamach aig prògram gealaich àrd-amasach an CNSA ann an ro-innleachd sgrùdadh fànais Shìona. Tha e ag amas air ar tuigse mu gheòlas na gealaich, goireasan a dh'fhaodadh a bhith ann, agus a comas airson rannsachadh daonna san àm ri teachd a leudachadh. Cuiridh am misean seo ri eòlas na coimhearsnachd shaidheansail san fharsaingeachd air a’ ghealach agus cho cudromach sa tha i ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan siostam na grèine.

Gu crìch, tha misean gealaich Chang'e-6 a tha ri thighinn ann an Sìona a’ riochdachadh cothrom inntinneach airson sgrùdadh saidheansail. Le bhith a’ cruinneachadh shamhlaichean bho thaobh thall na gealaich, tha luchd-rannsachaidh an dòchas ar tuigse air an nàbaidh celestial as fhaisge air an Talamh a dhoimhneachadh. Bheir am misean seo seallaidhean luachmhor seachad air eachdraidh na gealaich, pròiseasan geòlais, agus dh’ fhaodadh cothroman ùra fhuasgladh airson mhiseanan le sgioba chun na gealaich san àm ri teachd.

stòran:

- Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona

- Miseanan gealaich Sìneach roimhe seo

Nota: Cha tug an artaigil tùsail seachad stòran agus URLan sònraichte. Mar sin, tha na stòran a tha air an ainmeachadh an seo nan luchd-àite beachd-bharail gus sealltainn gu bheil stòran air an toirt a-steach.