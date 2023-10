Tha Sìona an dùil Stèisean Fànais a leudachadh mar roghainn eile an àite ISS air a stiùireadh le NASA

Tha Sìona air planaichean fhoillseachadh gus an stèisean fànais aca, ris an canar Tiangong no Celestial Palace, a leudachadh gu sia modalan bho thrì. Tha an leudachadh ag amas air àrd-ùrlar eile a thoirt do speuradairean à dùthchannan eile airson miseanan faisg air an Talamh fhad ‘s a tha beatha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) fo stiùir NASA a’ tighinn faisg air a cheann.

Nochd Acadamaidh Teicneòlas Fànais Shìona (CAST), aonad de phrìomh chùmhnantaiche fànais Sìona, gum bi beatha obrachaidh stèisean fànais Shìona nas fhaide na 15 bliadhna, a’ dol thairis air an ùine beatha 10-bliadhna a chaidh ainmeachadh roimhe. Tha Tiangong air a bhith ag obair gu h-iomlan bho dheireadh 2022, a’ toirt àite do suas ri trì speuradairean aig àirde orbital de 450 cilemeatair (280 mìle).

Leis an leudachadh, ruigidh tomad Tiangong 180 tonna meatrach, fhathast dìreach 40% de mhais an ISS, as urrainn sgioba de sheachd speuradairean a chumail. Ach, leis gu bheil dùil gun tèid an ISS a dhì-choimiseanadh às deidh 2030, bheir stèisean fànais Shìona roghainn eile airson miseanan fànais san àm ri teachd. Tha Sìona ag amas air a bhith na phrìomh chumhachd fànais ron àm sin.

An-uiridh, dh’ainmich meadhanan stàite Shìona gu robh grunn dhùthchannan air ùidh a nochdadh ann a bhith a’ cur an speuradairean gu stèisean Shìona. Ach, thuirt Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) o chionn ghoirid nach eil an cead buidseit no poilitigeach aca airson pàirt a ghabhail ann an Tiangong, a’ cur stad air plana fad-bliadhna airson turas le speuradairean Eòrpach.

Ann an geàrr-chunntas, tha Sìona a’ leudachadh an stèisean fànais aca gus barrachd mhodalan a ghabhail, a’ toirt seachad roghainn eile an àite an ISS a tha a’ fàs nas sine. Bidh beatha obrachaidh Tiangong nas fhaide na 15 bliadhna, a’ dol thairis air na bha dùil roimhe. Ged a tha tomad an stèisein fhathast na bloigh den ISS, tha Sìona ag amas air a bhith na phrìomh chumhachd fànais mus tèid an ISS a dhì-choimiseanadh. Ach, tha mòr-mhiannan Shìona airson co-obrachadh fànais eadar-nàiseanta air fhulang air ais leis gu bheil an ESA air na planaichean aca gus speuradairean Eòrpach a chuir gu Tiangong a chuir dheth.

Mìneachaidhean:

- Tiangong: stèisean fànais Sìneach, ris an canar cuideachd Celestial Palace.

- ISS: Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

stòran:

- Acadamaidh Teicneòlas Fànais Sìona (CAST)

- Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA)