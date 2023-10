Thathas an dùil gun dùblaich Sìona meud an stèisein fhànais aice, Tiangong, ann an oidhirp a bhith a’ farpais ris an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) fo stiùir NASA agus dùthchannan eile a tharraing air falbh bhuaithe. Bidh an leudachadh a’ toirt a-steach an àireamh de mhodalan àrdachadh bho thrì gu sia, a’ toirt seachad àrd-ùrlar eile airson miseanan faisg air an Talamh. A rèir Acadamaidh Teicneòlas Fànais Shìona (CAST), bidh beatha obrachaidh stèisean fànais Shìona nas fhaide na 15 bliadhna.

Tha Tiangong air a bhith ag obair gu h-iomlan bho dheireadh 2022, a’ toirt àite do thrì speuradairean aig àirde orbital suas ri 450km (280 mìle). A dh'aindeoin an leudachaidh, cha bhi an Tiangong 180-meatrach fhathast ach 40% de mhais an ISS, a chumas sgioba de sheachd speuradairean. Ach, tha an ISS, a thathar an dùil a bhith air a dhì-choimiseanadh às deidh 2030, a’ co-thaobhadh ri plana Shìona a bhith na “prìomh chumhachd fànais.”

Bhuail miann Shìona airson dioplòmasaidh fànais cnap-starra nuair a dh’ ainmich Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) nach biodh am buidseat no an cead poilitigeach aca airson pàirt a ghabhail ann an Tiangong. Ged a bha grunn dhùthchannan air ùidh a nochdadh ann a bhith a’ cur an speuradairean gu stèisean Shìona, chomharraich co-dhùnadh an ESA na crìochan air rùintean Shìona.

Ach a dh’ aindeoin sin, tha Tiangong a’ riochdachadh buaidh fàsmhor Shìona agus misneachd anns na h-oidhirpean fànais aice. Tha e air a thighinn gu bhith na shamhla air comasan fànais na dùthcha agus na cho-fharpaiseach dha na Stàitean Aonaichte san raon. Ach, air sgàth laghan na SA, tha casg air Tiangong bho bhith a’ co-obrachadh le NASA gu dìreach no gu neo-dhìreach.

Aig an aon àm, tha an Ruis, com-pàirtiche eile san ISS, cuideachd a’ sireadh chothroman dioplòmasaidh fànais. Tha Roscosmos, buidheann fànais na Ruis, an dùil stèisean fànais a thogail anns a bheil sia modalan a ghabhas suas ri ceithir cosmonauts. Tha Moscow air moladh gum faodadh a chom-pàirtichean ann am buidheann BRICS, is e sin Brasil, na h-Innseachan, Sìona agus Afraga a Deas, cur ri togail an stèisein.

Gu crìch, tha leudachadh Sìona air an stèisean fànais Tiangong aca a’ nochdadh a diongmhaltas a bhith gu mòr an sàs ann an sgrùdadh fànais. Le bhith a’ tabhann roghainn eile an àite an ISS, tha Sìona ag amas air co-obrachadh eadar-nàiseanta a thàladh agus an t-slighe ullachadh airson a rùintean gus smachd a chumail air an raon fànais.

stòran:

- Stòr 1: [Cuir ainm stòr agus URL]

- Stòr 2: [Cuir ainm stòr agus URL]