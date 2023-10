Teileasgop Trident: A’ tionnsgnadh an rannsachaidh airson pìosan taibhse

Tha neutrinos, ris an canar gu tric “mìrean taibhse,” fhathast nan enigma tarraingeach den chruinne-cè againn. Chan eil cosgais dealain aig na mìrean neodrach, ìosal seo agus tha iad am measg nan aonadan as pailte a tha ann. Le iomairt ùr-nodha Shìona, togail an teileasgop Trident, tha an oidhirp gus na mìrean so-ruigsinneach sin a lorg agus a thuigsinn a’ gabhail ceum nach fhacas a-riamh.

Ag ath-mhìneachadh lorgadh Neutrino

Anns an rèis gus faighinn a-mach dìomhaireachdan neutrinos, tha an teileasgop as motha a lorgar neutrino aig Oilthigh Madison-Wisconsin an-dràsta, suidhichte ann an doimhneachd reòthte Antarctica. Ach, tha Trident, an t-iongnadh mara domhainn a tha ri thighinn ann an Sìona, a’ gealltainn gun atharraich e an raon. Leis an canar “Ocean Bell” no “Hai ling” ann an Sìonais, bidh Trident a’ spangachadh 7.5 cilemeatair ciùbach iongantach ann am Muir Shìona a Deas.

Leum Quantum ann an Comasan Rannsachaidh

Tha luchd-saidheans an dùil gun àrdaich meud an teileasgop Trident comasan lorg neutrino gu h-iongantach. Le 10,000 uair nas mothachaile na na teileasgopan fon uisge a th’ ann mar-thà, tha an inneal carragh-cuimhne seo deiseil gus raon rannsachadh neutrino atharrachadh. Tha obair-togail air tòiseachadh mar-thà, agus thathar an dùil gun tèid Trident a chrìochnachadh san dàrna leth den deichead seo.

An Ailtireachd Neo-àbhaisteach

Bidh Trident suidhichte mu 11,500 troigh (3,500 meatair) fo uachdar taobh an iar a' Chuain Shèimh. Le sreath de chòrr air 24,000 mothachairean optigeach air an cuairteachadh thairis air 1,211 sreang, a’ leudachadh 2,300 troigh (700 meatair) bho ghrunnd a’ chuain, tha dealbhadh an teileasgop a’ cumail ri pàtran leacach eireachdail Penrose, a’ spangachadh trast-thomhas drùidhteach 4 km.

A’ briseadh dìomhaireachd Cosmic Ray

Tha fìor chudromachd saidheansail aig tuigse neutrinos oir tha iad a’ toirt sealladh dhuinn air aon de na quandaries as miosa a th’ aig a’ chruinne-cè: tùsan ghathan cosmach. Tha na mìrean làn shunndach sin, a’ goirteachadh tron ​​​​fhànais faisg air astar an t-solais, air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans airson deicheadan. Tha neutrinos, mar thoradh air na feartan sònraichte aca agus an eadar-obrachadh le uisge, a’ toirt seachad slighe gealltanach airson faighinn a-mach na stòran enigmatic agus na dòighean air cùl ghathan cosmach.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè th' ann an neutrinos?

A: Tha neutrinos nam mìrean neodrach, le meud ìosal a tha am measg nan aonadan as pailte sa chruinne-cè. Chan eil cosgais dealain aca.

C: Ciamar a tha Trident eadar-dhealaichte bho na teileasgopan neutrino a th’ ann mar-thà?

F: Is e Trident, ris an canar cuideachd “Ocean Bell” no “Hai ling,” an teileasgop lorg-neutrino as motha a chaidh a thogail a-riamh, a’ tabhann cugallachd gun choimeas agus comasan rannsachaidh.

C: Ciamar a chuireas Trident ri tuigse shaidheansail?

F: Leigidh meud mòr agus ailtireachd adhartach Trident àireamh nas motha de neutrinos a lorg, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air tùs ghathan cosmach agus a’ leudachadh ar n-eòlais air a’ chruinne-cè.

