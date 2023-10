Luchd-saidheans ann an Sìona a’ togail an lorgaire “Ghost Particle” as motha san t-saoghal

Tha luchd-saidheans ann an Sìona ag obair air togail an Teileasgop Neutrino Deep-sea Tropical, ris an canar cuideachd TRIDENT no “Ocean Bell.” Bidh an lorgaire mòr seo suidhichte 11,500 troigh fo uachdar a’ Chuain Shèimh an Iar. Is e an t-amas aige sùil a chumail air gluasadan mìrean taibhse ris an canar neutrinos fhad ‘s a bhios iad rim faicinn ann an doimhneachd a’ chuain.

Is e mìrean subatomic a th’ ann an neutrinos a bhios a’ dol tro gach ceudameatair ceàrnagach de ar cuirp aig ìre 100 billean gach diog. Ach, air sgàth an gainnead de chosgais dealain agus cha mhòr neoni, bidh iad ag eadar-obrachadh glè bheag le cùisean eile. Le bhith a’ slaodadh sìos nam mìrean so-ruigsinneach sin, faodaidh fiosaigs sgrùdadh a dhèanamh air an tùs, leithid seann spreadhaidhean stellar agus tubaistean galactic.

Lorgaidh TRIDENT neutrinos le bhith a’ cleachdadh na Talmhainn mar sgiath. Suidhichte faisg air a 'chrios-meadhain, bidh e na bhuannachd dha neutrinos fhaighinn bho gach taobh le cuairteachadh na Talmhainn, a' dèanamh cinnteach gum bi sealladh air feadh na speuran gun spotan dall sam bith. Tha neutrinos pailt anns a’ chruinne-cè, san dàrna àite a-mhàin ri photons, agus tha iad air an toirt a-mach ann an grunn uinneanan, leithid teine ​​​​niùclasach, spreadhaidhean supernova, agus ghathan cosmach.

A dh 'aindeoin a bhith cho cumanta, tha neutrinos gu math duilich a lorg oir is ann ainneamh a bhios iad ag eadar-obrachadh le cùis. Tha deuchainnean lorg-neutrino air a bhith ag amas gu sònraichte air an fheadhainn a chaidh a chuir thugainn bhon ghrèin, ach tha neutrinos nas teirce air an dèanamh le ghathan cosmach a tha a’ bualadh air àile na Talmhainn fhathast dìomhair. Bidh neutrinos a 'dol tron ​​​​mhòr-chuid de chùis, a' gabhail a-steach a 'phlanaid gu lèir, ach uaireannan faodaidh iad eadar-obrachadh le molecolailean uisge. Bidh lorgairean TRIDENT, anns a bheil còrr air 24,000 mothachairean optigeach air an sgaoileadh thairis air sreangan 1,211 air acair ri grunnd na mara, nan suidhe fo mhòran uisge gus na cothroman air eadar-obrachadh neutrino a mheudachadh.

Bidh lorgaire TRIDENT a’ dol thairis air trast-thomhas de 2.5 mìle agus a’ còmhdachadh farsaingeachd de 1.7 mìle ciùbach, ga fhàgail gu math nas motha agus nas mothachaile na an lorgaire neutrino as motha a th’ ann an-dràsta, IceCube, a tha stèidhichte ann an Antarctica. Tha an luchd-saidheans an dùil pròiseact pìleat a thòiseachadh ann an 2026, leis an làn lorgaire a’ dol an gnìomh ann an 2030. Tha TRIDENT ag amas air crìochan coileanadh teileasgop neutrino a phutadh agus ar tuigse mu stòran neutrino astrophysical a leudachadh.

stòran:

- “Tha gràineanan taibhseil neutrino a’ spreadhadh a-mach à galaxy faisg air làimh, agus chan eil luchd-saidheans cinnteach carson. ” - Space.com

- “TRIDENT: Saidheans agus inbhe” - Reul-eòlas Nàdair