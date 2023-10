Bidh ceimigearan gu soirbheachail a’ dèanamh synthesis de Allotrope Carbon C16 gun samhail

Tha sgioba de cheimigearan bho Oilthigh Oxford agus IBM Research Europe-Zürich air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ co-chur allotrope gualain ùr. Air fhoillseachadh anns an iris chliùiteach Nature, tha an sgrùdadh aca a’ taisbeanadh cruthachadh soirbheachail allotrope gualain C16 a tha an-aghaidh aroma.

Tha an coileanadh seo a’ togail air obair a rinn sgioba eile de cheimigearan a rinn co-chur a-steach allotrope gualain eadar-dhealaichte, C18, ann an 2019. Thug cruthachadh soirbheachail C18, cruth gualain cruinn le bannan trì-fhillte agus singilte mu seach, bunait airson comas C16 a cho-chur. allotrope carbon. A dh’ aindeoin sin, bha oidhirpean roimhe air am bacadh le neo-sheasmhachd gnèitheach a’ phròiseis.

Anns an rannsachadh ùr-nodha aca, thug na ceimigearan aghaidh air na dùbhlain seasmhachd a bha an cois an luchd-tòiseachaidh, aig an robh lùths nas àirde mar thoradh air na feartan an-aghaidh cùbhraidh aca. Fhuair iad seachad air a’ chnap-starra seo le bhith a’ cleachdadh grunn riochdairean masgaidh gus seasmhachd àrdachadh.

Bha am pròiseas synthesis a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh macrocycle le dà neach-ionaid bromine agus ceithir carbon monoxide. Thaisg an luchd-rannsachaidh an stuth seo air substrate sodium chloride agus chleachd iad miocroscop tunail gus picoamperes cosgais a chuir an sàs ann an làraich sònraichte air a’ mholacile. Mheudaich am pròiseas seo an bholtadh air a’ bhromine gu 1.3V agus an carbon aon-ogsaid gu 3V, a’ brosnachadh cruthachadh cheanglaichean eadar na dadaman gualain. B’ e fàinne structarail polyyne a bh’ anns an structar a thàinig às, air a chumail ri chèile le bannan trì-fhillte agus singilte mu seach.

Chaidh dearbhadh an allotrope cruthaichte a dhèanamh a’ cleachdadh miocroscop feachd atamach gus structar an fhàinne a sgrùdadh. A bharrachd air an sin, chleachd an luchd-rannsachaidh miocroscop feachd sgrùdaidh Kelvin agus miocroscop tunail sganaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air cuairteachadh dealanan anns na orbitals moileciuil. Dhaingnich na sgrùdaidhean sin nàdar dùbailte anti-aromatic a’ mholacile.

Tha an synthesis soirbheachail den allotrope gualain C16 sònraichte seo a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh air teòiridhean ceimigeachd ùr-nodha agus leasachadh stuthan a dh’ fhaodadh a bhith a’ cleachdadh allotropes gualain coimheach. Tha e a’ riochdachadh ceum cudromach air adhart nar tuigse agus làimhseachadh structaran gualain.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an allotrope?

Tha allotrope a’ toirt iomradh air diofar chruthan no rèiteachaidhean moileciuil den aon eileamaid. Faodaidh allotrope feartan fiosaigeach agus ceimigeach sònraichte a thaisbeanadh.

Dè a tha a’ dèanamh an allotrope carbon C16 synthesized sònraichte?

Tha an allotrope carbon C16 synthesized ainmeil leis gu bheil e dà uair an-aghaidh aroma. Tha an togalach seo ga chuir air leth bho allotropes gualain eile agus tha buaidh aige air a bhith a’ sgrùdadh teòiridhean deuchainneach ùra agus a’ leasachadh stuthan ùra.

Ciamar a chaidh fuasgladh fhaighinn air cùis seasmhachd sa phròiseas synthesis?

Gus faighinn thairis air neo-sheasmhachd nan ro-ruitheadairean, chleachd an sgioba rannsachaidh grunn riochdairean masgaidh gus seasmhachd àrdachadh. Leig seo le synthesis soirbheachail de allotrope gualain C16.

Dè na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig an rannsachadh seo?

Tha an synthesis soirbheachail de allotrope gualain C16 a’ fosgladh dhorsan airson tuilleadh rannsachaidh air teòiridhean ceimigeachd ùra agus leasachadh stuthan a dh’ fhaodadh a bhith a’ cleachdadh structaran gualain coimheach. Tha e a’ leudachadh ar tuigse air allotròp gualain agus na feartan aca.

(Source: phys.org)