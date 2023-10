Asteroid 2023 UV6: Chan e cunnart a th’ ann ach cothrom airson lorg

Thathas an dùil gun dèan asteroid leis an t-ainm Asteroid 2023 UV6, a chaidh a lorg le Oifis Co-òrdanachaidh Dìon NASA, seachad air an Talamh an-diugh, 27 Dàmhair. de 3.9 millean cilemeatair fhad ‘s a bha iad a’ siubhal aig astar 26,329 cilemeatair san uair. Ged a tha e inntinneach an toiseach, chan eil e na chunnart don Talamh air sgàth cho beag ‘s a tha e agus chan eil e air a mheas mar Asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach.

Le tomhasan coltach ri taigh, mu 59 troighean de leud, tha Asteroid 2023 UV6 coltach ri asteroid Chelyabinsk a rinn milleadh mòr san Ruis ann an 2013. Tha e inntinneach a thoirt fa-near nach e seo a’ chiad uair a chaidh an tha asteroid air tighinn faisg air an Talamh. Thachair a’ chiad dòigh dlùth chlàraichte aige air 14 Màrt 2010, nuair a chaidh e seachad air a’ phlanaid aig astar 24 millean cilemeatair. Gu inntinneach, bidh coinneamh dlùth eile aig an nì nèamhaidh seo an ath-bhliadhna air 18 Giblean, a’ tighinn faisg air astar 40 millean cilemeatair.

Tha sealg asteroid air a thighinn gu bhith na oidhirp a tha a’ sìor fhàs adhartach, le luchd-saidheans a’ sgrùdadh dhòighean ùra gus na luchd-siubhail cosmach sin a lorg agus a lorg. Tha aon dòigh-obrach ùr-ghnàthach mar seo a’ toirt a-steach cleachdadh algorithms. Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh le Oilthigh Washington, leasaich luchd-rannsachaidh algairim leis an t-ainm HelioLinc3D, a lorg gu soirbheachail asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach rè amharc deuchainn ann an Hawaii. Thathas air co-dhùnadh nach eil an asteroid, leis an t-ainm 2022 SF289 agus a tha faisg air 600 troigh de leud, na chunnart sa bhad.

Às deidh dha a bhith soirbheachail, thèid an algairim HelioLinc3D a chuir an gnìomh aig Amharclann Vera C. Rubin ann an Chile, far am bi e a’ cleachdadh stòr-dàta a’ ghoireis gus asteroids a lorg agus a sgrùdadh. An dùil gum bi e ag obair gu h-iomlan ann an 2025, tha an lann-amhairc seo, ris an canar roimhe Teileasgop Sgrùdaidh Synoptic Mòr, ag amas air solas a thilgeil air dìomhaireachdan cùis dhorcha agus obair ar Galaxy Way Milky Way. Thathas an dùil gun cuir cleachdadh algoirmean mar HelioLinc3D ri lorg asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach, a’ cuideachadh le oidhirpean a’ chinne-daonna gus ar planaid a dhìon.

CÀBHA

1. A bheil Asteroid 2023 UV6 na chunnart don Talamh?

Chan eil Asteroid 2023 UV6 na chunnart sam bith don phlanaid againn air sgàth cho beag ‘s a tha e agus cha deach a mheas mar Asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach.

2. Dè cho mòr 'sa tha Asteroid 2023 UV6?

Tha leud timcheall air 2023 troigh aig Asteroid 6 UV59, a tha coltach ri meud ris an asteroid Chelyabinsk a rinn milleadh san Ruis ann an 2013.

3. Dè cho tric a bhios Asteroid 2023 UV6 a' tighinn faisg air an Talamh?

Bha a ’chiad dòigh-obrach dlùth aig Asteroid 2023 UV6 air 14 Màrt 2010, a’ dol seachad air a ’phlanaid aig astar 24 millean cilemeatair. Às deidh pas an latha an-diugh, bidh an ath dhòigh-obrach dlùth a ’tachairt air 18 Giblean an ath-bhliadhna, aig astar 40 millean cilemeatair.

4. Dè a th' ann an Amharclann Vera C. Rubin?

Is e teileasgop sgrùdaidh a th’ ann an Amharclann Vera C. Rubin, air an robh an Teileasgop Sgrùdaidh Mòr Synoptach roimhe seo, suidhichte ann an Chile. Tha e ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air cùis dhorcha agus faighinn a-mach dìomhaireachdan Galaxy Way Milky. Cleachdaidh an lann-amhairc algorithms mar HelioLinc3D gus cur ri lorg asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach cuideachd.