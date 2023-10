Chandrayaan-4: An ath cheum ann an sgrùdadh gealaich airson ISRO

Tha na h-Innseachan agus Iapan a’ co-obrachadh air pròiseact sgrùdaidh gealaich ris an canar misean Chandrayaan-4, ris an canar cuideachd am pròiseact Lunar Polar Exploration (LUPEX). Tha an co-oidhirp seo eadar Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA) agus Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air pòla deas na gealaich.

Thathas an dùil misean Chandrayaan-4 a chuir air bhog ann an 2026. Bidh uallach air ISRO airson a’ ghealach a thogail, a bhios na eadar-aghaidh deatamach eadar an rover agus uachdar na gealaich. Air an làimh eile, bidh JAXA a’ cumail sùil air cur air bhog a’ mhisean agus a’ toirt seachad an rover gealaich fhèin. Bidh an rover uidheamaichte le ionnstramaidean saidheansail adhartach gus a ghnìomhan sgrùdaidh a choileanadh.

Tha ùidh mhòr aig luchd-saidheans agus luchd-rannsachaidh ann a bhith a’ sgrùdadh pòla deas na gealaich oir thathas a’ creidsinn gu bheil goireasan luachmhor ann leithid deigh uisge. Le bhith a' sgrùdadh na roinne seo, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas doimhne fhaighinn air eachdraidh geòlais na gealaich agus na cothroman a th' ann airson rannsachadh daonna san àm ri teachd.

Tha misean Chandrayaan-4 a’ togail air soirbheachas mhiseanan gealaich a rinn na h-Innseachan agus Iapan roimhe. Chaidh misean Chandrayaan-1 na h-Innseachan a chuir air bhog ann an 2008 agus rinn e lorgan cudromach, a ’toirt a-steach lorg moileciuilean uisge air a’ ghealach. Thug misean Selene Iapan, a chaidh a chuir air bhog ann an 2007, cuideachd seallaidhean luachmhor air uachdar na gealaich.

Tha an co-obrachadh eadar ISRO agus JAXA a’ ceadachadh eòlas, goireasan agus dàta saidheansail a cho-roinn, a’ toirt buaidh nas motha buileach air misean Chandrayaan-4. Tha e na eisimpleir den cho-obrachadh agus co-obrachadh eadar-nàiseanta a tha riatanach airson a bhith ag adhartachadh sgrùdadh fànais agus a’ leudachadh ar n-eòlas air a’ chruinne-cè.

Agus sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cur air bhog misean Chandrayaan-4 ann an 2026, is urrainn dhuinn a bhith an dùil ri lorgaidhean ùra inntinneach agus seallaidhean air pòla deas na gealaich. Tha an co-oidhirp seo eadar na h-Innseachan agus Iapan a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh gealaich agus a’ fuasgladh na slighe airson oidhirpean ann an sgrùdadh fànais san àm ri teachd.

Mìneachaidhean:

- Misean Chandrayaan-4: Pròiseact Lunar Polar Exploration (LUPEX), co-iomairt sgrùdaidh gealaich eadar ISRO agus JAXA.

- ISRO: Buidheann Rannsachaidh Fànais nan Innseachan.

- JAXA: Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan.

stòran:

- Pexels (stòr ìomhaigh)

- ANI (Stòr airson fiosrachadh mu mhisean Chandrayaan-4)