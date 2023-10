Carson a tha lorg uisge air uachdar na gealaich deatamach airson buidhnean fànais leithid JAXA agus ISRO?

Tiotal an artaigil ùr: A’ sgrùdadh cho cudromach sa tha lorg uisge air uachdar na gealaich

Tha an co-obrachadh eadar JAXA (Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan) agus ISRO (Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach) ann am misean LUPEX, ris an canar cuideachd Chandrayaan-4, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air dìomhaireachdan sgìre pòla deas na gealaich. Le lander agus rover rim faighinn, tha na buidhnean sin an dòchas lorgaidhean ùr-nodha a dhèanamh mu uachdar na gealaich.

Is e aon phrìomh amas aig misean Chandrayaan-4 a bhith a’ seòladh rover làidir thairis air uachdar na gealaich agus gu soirbheachail a’ fulang oidhcheannan reòta na gealaich. Ach, is e an amas misean as deatamaiche a bhith a’ lorg uisge. Faodaidh buaidh fharsaing a bhith aig lorg moileciuilean uisge no deigh air uachdar na gealaich airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd.

Tha làthaireachd uisge air a’ Ghealach cudromach airson iomadach adhbhar. Dh’ fhaodadh e a bhith na ghoireas seasmhach airson miseanan daonna, àrainnean fànais agus cinneasachadh connaidh a chumail suas. Faodar uisge a bhriseadh sìos gu hydrogen agus ocsaidean, a dh'fhaodar a chleachdadh an uairsin mar inneal-giùlain airson bàta-fànais. Bhiodh an goireas ionadail seo a’ lughdachadh cosgais agus earbsa air an Talamh airson solar riatanach.

A bharrachd air an sin, bheir tuigse air cuairteachadh agus feartan uisge gealaich sealladh luachmhor air cruthachadh agus mean-fhàs na gealaich. Dh’ fhaodadh e solas a thilgeil air tùs uisge san t-siostam grèine againn agus cho tric sa tha e ann am buidhnean celestial eile.

FAQ:

C: Dè a th 'ann am misean LUPEX?

A: Tha misean LUPEX (Lunar Polar Exploration), ris an canar cuideachd Chandrayaan-4, na oidhirp cho-obrachail eadar JAXA agus ISRO gus sgrùdadh a dhèanamh air sgìre pòla a deas gealaich a’ cleachdadh lander agus rover.

C: Carson a tha e cudromach uisge a lorg air uachdar na gealaich?

F: Tha buaidh mhòr aig lorg uisge air uachdar na gealaich air rannsachadh fànais san àm ri teachd, leithid cumail suas mhiseanan daonna, cinneasachadh connaidh, agus tuigse air cruthachadh agus mean-fhàs na gealaich.

C: Ciamar a ghabhas uisge air a’ Ghealach a chleachdadh airson sgrùdadh fànais?

F: Faodar uisge air a 'ghealach a bhriseadh sìos gu hydrogen agus ogsaidean, a dh' fhaodadh a bhith na ghluasad airson bàta-fànais, a 'lùghdachadh earbsa air an Talamh airson solarachaidhean.