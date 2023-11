Misean Lunar Ùr: Sgioba ISRO agus JAXA Suas gus sgrùdadh a dhèanamh air Pòla a Deas na gealaich

Mar a bhios rannsachadh fànais a’ leantainn air adhart a’ togail ar mac-meanmna, tha Buidheann Rannsachaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) agus Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA) air an com-pàirteachas ainmeachadh airson misean gealaich a tha ri thighinn ris an canar Chandrayaan-4, ris an canar cuideachd misean LUPEX. Tha an co-oidhirp seo ag amas air pòla a deas na gealaich a sgrùdadh, gu sònraichte ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd stòrasan uisge.

Tha grunn sgrùdaidhean agus teòiridhean air moladh roimhe seo gum faodadh uisge a bhith ann an sgìre polar na gealaich. Gus na prothaidean sin a dhearbhadh, bidh ISRO agus JAXA a’ co-obrachadh air beachdan in-situ gus fìor dhàta a chruinneachadh a thaobh meud agus càileachd stòrasan uisge. Is e prìomh amas a’ mhisean dàta fìrinn talmhainn fhaighinn mu na raointean ris a bheil dùil far a bheil dùil gum bi uisge ann, stèidhichte air dàta amharc a chaidh seachad.

Chuir JAXA an cèill an amas aca càileachd an uisge a mheasadh a thaobh a chuairteachadh, a shuidheachadh agus a chruth. Le bhith a’ cruinneachadh an fhiosrachaidh dheatamach seo, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas doimhne fhaighinn air cearcall uisge na gealaich agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air miseanan daonna chun Ghealach san àm ri teachd.

Tha misean Chandrayaan-4 a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach ann an co-obrachadh eadar buidhnean fànais Innseanach agus Iapanach. Le bhith a’ cruinneachadh an cuid eòlais agus ghoireasan, tha ISRO agus JAXA ag ullachadh na slighe airson lorgaidhean ùr-nodha agus adhartasan ann an sgrùdadh gealaich.

FAQ:

C: Dè an adhbhar a tha aig misean Chandrayaan-4?

A: Tha misean Chandrayaan-4, ris an canar cuideachd LUPEX, ag amas air pòla a deas na gealaich a sgrùdadh agus sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd ghoireasan uisge.

C: Carson a thàinig ISRO agus JAXA còmhla?

A: Tha ISRO agus JAXA air com-pàirteachadh gus co-obrachadh air sgrùdadh gealaich agus cruinnich dàta fìor mu mheud agus càileachd uisge air a’ Ghealach.

C: Dè a thèid a mheasadh a thaobh càileachd an uisge?

F: Thèid càileachd an uisge a mheasadh a thaobh a chuairteachadh, a chumhachan agus a chruth.

C: Carson a tha an rùn seo cudromach?

F: Tha misean Chandrayaan-4 a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach anns a’ cho-obrachadh eadar ISRO agus JAXA, agus tha comas aige leantainn gu lorgaidhean ùr-nodha ann an sgrùdadh gealaich.