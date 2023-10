Mar a thachair do Chandrayaan-3: Dùbhlain a tha mu choinneamh Vikram Lander air a’ Ghealach

Tha misean Chandrayaan-3 aig Buidheann Rannsachaidh Fànais nan Innseachan (Isro) air a thighinn gu crìch, leis an soitheach-fànais air a chuir ann an staid dhùbhlach air a’ ghealach. Chaidh an Vikram lander, còmhla ris an rover Pragyan, a chuir sìos agus fuirichidh e air uachdar na gealaich gun chrìoch. Ach, eadhon anns an t-suidheachadh thàmh seo, tha grunn chunnartan fhathast air an t-soitheach-fànais.

Is e aon de na prìomh dhùbhlain a tha mu choinneamh Vikram agus Pragyan am bomadh cunbhalach de micrometeoroids air uachdar na gealaich. Faodaidh na mìrean beaga sin milleadh a dhèanamh air an t-soitheach-fànais ma bhuaileas iad e. Ged nach eil àile air a’ ghealach a dh’ adhbharaicheas corrach, tha teodhachd frigideach oidhche na gealaich agus rèididheachd bhon ghrèin cuideachd nan cunnart.

Tha an Dr P. Sreekumar, Àrd-ollamh agus Stiùiriche air Ionad Manipal airson Saidheansan Nàdarra, a’ mìneachadh gum faodadh duslach na gealaich a bhith na dhuilgheadas cuideachd. Eu-coltach ri duslach air an Talamh, faodaidh duslach gealaich cumail ri stuthan air sgàth dìth adhair air a 'ghealach. Dh’ fhaodadh an cruinneachadh seo de dhuslach buaidh a thoirt air gnìomhachd a’ bhàta-fànais.

A dh 'aindeoin na dùbhlain sin, tha luchd-saidheans Isro riaraichte le coileanadh a' mhisean. Rinn misean Chandrayaan-3 sgrùdadh soirbheachail air pòla deas na gealaich, sgìre a thathas a’ creidsinn anns a bheil deigh uisge. Rinn an rover Pragyan mion-sgrùdadh ceimigeach air uachdar na gealaich, a’ dearbhadh gu robh sulbhur ann agus a’ lorg eileamaidean eile. Lorg an rover cuideachd gnìomhachd seismic, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air sgrìobhadh na gealaich agus gnìomhachd geòlais.

Air an làimh eile, rinn an neach-turais Vikram deuchainn hop gu soirbheachail, a’ taisbeanadh a chomas sampallan a thilleadh bhon ghealach ann am miseanan san àm ri teachd. Tha an dàta a chruinnich am misean chan ann a-mhàin air ar tuigse mun ghealach a leudachadh, ach tha e cuideachd air an t-slighe a dhealbhadh airson miseanan gealaich agus eadar-phlanntach san àm ri teachd.

Ged a tha na thachair dha Vikram agus Pragyan air a 'ghealach fhathast mì-chinnteach, chan eil teagamh sam bith air na chuir iad ri rannsachadh na gealaich. Le am misean deiseil, bidh iad gu bràth a’ fuireach air uachdar na gealaich, mar theisteanas air oidhirpean sgrùdadh fànais na h-Innseachan.

Mìneachaidhean:

- Isro: Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach

- Chandrayaan-3: Misean gealaich Isro

- Vikram Lander: Am pàirt laighe de Chandrayaan-3

- Pragyan rover: am pàirt rover de Chandrayaan-3

