Artaigil ùr: A’ foillseachadh dìomhaireachdan Ejecta Halo air a’ Ghealach

O chionn ghoirid thug luchd-saidheans bho Bhuidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) agus an Ionad Nàiseanta airson Mothachadh Iomallach (NRSC) seallaidhean inntinneach air iongantas na gealaich ris an canar ‘ejecta halo’. Anns an aithisg as ùire aca, tha an luchd-rannsachaidh a’ tilgeil solas air cudromachd an iongantas seo agus mar a thug e cothrom dhaibh tuigse nas doimhne fhaighinn air uachdar na gealaich.

Rè misean Chandrayaan-3, nuair a bhuail an Vikram lander gu soirbheachail air uachdar na gealaich air 23 Lùnastal, chruthaich e halo ejecta air a dhèanamh suas de stuth gealaich. Tha an halo seo, air a mhìneachadh mar phìos soilleir neo-riaghailteach timcheall air an tìr, air a bhith na ghoireas luachmhor airson a bhith a’ sgrùdadh uachdar na gealaich.

Bha an luchd-rannsachaidh den bheachd gun deach timcheall air 2.06 tonna de epi regolith gealaich, a tha air a dhèanamh suas de chreagan gealaich agus ùir ris an canar gu tric duslach gealach, a chuir a-mach agus a sgapadh thairis air farsaingeachd de 108.4 m² timcheall air an làrach tighinn air tìr. Is e an epi regolith an ìre as àirde de uachdar na gealaich.

Le bhith a’ dèanamh anailis air ìomhaighean àrd-rèiteachaidh a chaidh a ghlacadh le Camara Àrd-rùn Orbiter (OHRC) den Chandrayaan 2 orbiter, rinn an sgioba saidheansail coimeas eadar ìomhaighean ro agus às deidh tighinn air tìr gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air iongantas ejecta halo. Tha am mion-sgrùdadh seo air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air àite luchd-brathaidh ìre teàrnaidh ann a bhith a’ gineadh an ejecta halo agus a’ stèidheachadh a fheartan.

Tha soirbheachas misean Chandrayaan-3 a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach airson prògram sgrùdadh fànais na h-Innseachan. Chan e a-mhàin gun d’ fhuair an Vikram lander air tìr bog air pòla a deas na gealaich, ach b’ e na h-Innseachan cuideachd an ceathramh dùthaich, às deidh na Stàitean Aonaichte, Sìona, agus an Ruis, gus an gnìomh seo a choileanadh gu soirbheachail. Tron mhisean, rinn an Vikram lander agus Pragyan Rover diofar dheuchainnean saidheansail agus rinn iad lorgan sònraichte.

Tha sgrùdadh air iongantas ejecta halo air cur ris an tuigse againn air daineamaigs uachdar gealaich agus na iom-fhillteachd a tha an lùib tighinn air tìr gealaich. Cuiridh na co-dhùnaidhean sin ri miseanan agus oidhirpean rannsachaidh san àm ri teachd a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air nàbaidh celestial na Talmhainn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an epi regolith?

Tha Epi regolith a’ toirt iomradh air an ìre as àirde de uachdar na gealaich, air a dhèanamh suas de chreagan gealaich agus ùir ris an canar gu tric duslach gealaich.

Ciamar a chaidh an ejecta halo a mheas?

Chaidh an ejecta halo a chruthachadh mar thoradh air smeòrach an ìre teàrnaidh agus an dèidh sin tighinn air tìr aig Vikram aig àm misean Chandrayaan-3.

Dè a nochd an sgrùdadh air an ejecta halo?

Thug sgrùdadh air an iongantas ejecta halo seallaidhean luachmhor air daineamaigs uachdar gealaich agus feartan reolith na gealaich. Chuir e cuideachd ri tuigse nas fheàrr air na duilgheadasan a tha an lùib laighe gealaich.

