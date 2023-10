Lorg ùr: A’ foillseachadh dìomhaireachdan laighe gealaich

Nuair a thàinig an Vikram air tìr Chandrayaan-3 sìos air uachdar na gealaich air 23 Lùnastal, nochd tachartas iongantach. Mar a thàinig e sìos agus a’ conaltradh ri ùir na gealaich, chaidh tòrr stuth gealaich a chuir a-mach don fhànais, agus mar thoradh air sin thàinig iongantas iongantach ris an canar “ejecta halo.”

Tha luchd-saidheans bho Bhuidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) air tuairmse a dhèanamh gun deach timcheall air 2.06 tonna de epi-regolith gealaich, a tha a’ toirt iomradh air uachdar uachdar ùir gealaich no regolith, a chuir a-mach às an làrach tighinn air tìr thairis air farsaingeachd de 108.4 m². Tha an lorg tarraingeach seo, a chaidh a chlàradh ann an Journal of the Indian Society of Remote Sensing, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air giùlan stuthan gealaich aig tachartasan tighinn air tìr agus a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh rannsachaidh air geòlas gealaich.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air an iongantas seo, thionndaidh luchd-saidheans chun chamara àrd-rèiteachaidh Orbiter (OHRC) air bòrd orbiter Chandrayaan-2. Le bhith a' dèanamh coimeas eadar ìomhaighean panchromatic mionaideach a chaidh a ghlacadh ro agus às dèidh tighinn air tìr Vikram, b' urrainn dhaibh an 'ejecta halo' iongantach a chomharrachadh. Bha am pìos soilleir neo-riaghailteach seo a’ cuairteachadh an t-slighe gu tìr, a’ nochdadh an daineamaigs inntinneach a bha an lùib tighinn air tìr gealaich.

Bidh na co-dhùnaidhean a’ tilgeil solas air na feachdan agus na dòighean-obrach a tha an lùib a’ phròiseas tighinn air tìr, a’ toirt tuigse nas doimhne do luchd-saidheans air a’ bhuaidh a bhios aig luchd-laighe gealaich air uachdar na gealaich. A bharrachd air an sin, rinn an luchd-saidheans tuairmse air an ìre de epiregolith gealaich a chaidh a chuir a-mach a ’cleachdadh dàimhean empirigeach, a’ cur ris an eòlas againn air meud agus giùlan stuthan gealaich ann an tachartasan mar sin.

Tha an lorg ùr seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh gealaich, a’ toirt sealladh ùr air an eadar-obrachadh eadar bàta-fànais agus uachdar na gealaich. Bidh e a’ fosgladh slighean inntinneach airson sgrùdaidhean san àm ri teachd, a’ brosnachadh ar tuigse air geòlas na gealaich agus a’ fuasgladh na slighe airson miseanan gealaich nas adhartaiche.

Dè a th’ ann an ‘ejecta halo’?

Tha ‘ejecta halo’ a’ toirt iomradh air an àite soilleir neo-riaghailteach a chaidh a chruthachadh timcheall air laighe gealaich air buaidh uachdar na gealaich, air adhbhrachadh le bhith a’ cuir a-mach stuth gealaich.

Dè a th 'ann an epi-regolith gealaich?

Tha Lunar epi-regolith a 'toirt iomradh air an ìre as àirde de ùir no regolith a lorgar air uachdar na gealaich.

Ciamar a chaidh an 'ejecta halo' a sgrùdadh?

Chleachd luchd-saidheans Camara Àrd-rùn Orbiter (OHRC) air bòrd an Chandrayaan-2 orbiter gus ìomhaighean àrd-rèiteachaidh a ghlacadh ro agus às deidh a dhol air tìr, a’ toirt cothrom airson mion-sgrùdadh mionaideach air an ‘ejecta halo’.

Dè a’ bhuaidh a tha aig an lorg seo air sgrùdadh gealaich?

Tha an lorg seo a’ toirt sealladh luachmhor air giùlan stuthan gealaich aig àm tighinn air tìr agus ag àrdachadh ar tuigse mu na feachdan agus na daineamaigs a tha na lùib. Bidh e a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh agus adhartasan ann an geòlas gealaich agus dealbhadh misean.