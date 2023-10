Sgrùdadh ùr a’ nochdadh toraidhean inntinneach mu dheidhinn Lunar Landing aig Chandrayaan-3

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-saidheans bho Bhuidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) air mion-fhiosrachadh inntinneach fhoillseachadh mu bhith a’ tighinn air tìr gealaich eachdraidheil modal lander Chandrayaan-3, Vikram. Chaidh an sgrùdadh, leis an tiotal “Caracterisation of Ejecta Halo on the Lunar Surface Around Chandrayaan-3 Vikram Lander A’ cleachdadh Ìomhaighean OHRC, ” fhoillseachadh ann an Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

A rèir an sgrùdaidh, nuair a rinn Vikram an suathadh air uachdar na gealaich air 23 Lùnastal, 2023, chruthaich e iongantas iongantach ris an canar “ejecta halo.” Chaidh an ejecta halo seo a chruthachadh leis gun do thog am modal lander duslach gealaich agus chruthaich e bad soilleir timcheall air fhèin aig àm teàrnadh agus tighinn air tìr.

A’ cleachdadh ìomhaighean panchromatic àrd-rèiteachaidh bho chamara àrd-rèiteachaidh Orbiter Orbiter (OHRC) Chandrayaan-2, rinn an luchd-saidheans coimeas eadar na h-ìomhaighean a chaidh a thogail ron agus às deidh an tachartas tighinn air tìr. Bha iad a’ comharrachadh an ejecta halo mar bad soilleir neo-riaghailteach timcheall air an tìr.

Tha an sgrùdadh a’ dèanamh a-mach gun deach timcheall air 2.06 tonna de epi regolith gealaich (stuth uachdar) a chuir a-mach agus a chuir a-mach thairis air farsaingeachd de 108.4 m² timcheall air an làrach tighinn air tìr. Tha an gluasad mòr seo de stuth gealaich a’ toirt sealladh luachmhor air pròiseasan geòlais agus co-dhèanamh uachdar na gealaich.

Chomharraich laighe bog soirbheachail Chandrayaan-3 air uachdar na gealaich euchd eachdraidheil dha na h-Innseachan, ga fhàgail mar an ceathramh dùthaich airson bàta-fànais a chuir air tìr air a ’ghealach agus a’ chiad fhear a thàinig sìos anns an sgìre phòla. Bho chaidh a chuir air tìr, tha an Vikram Lander agus Pragyan Rover air grunn thomhasan in-situ a dhèanamh, a’ dearbhadh gu bheil pronnasg san sgìre agus a’ lorg mion-eileamaidean.

A dh’ aindeoin a dhol a-steach don mhodh cadail às deidh aon latha gealaich, cha do shoirbhich le oidhirpean gus an lander agus an rover a dhùsgadh gu ruige seo. Ach, tha an dàta agus na co-dhùnaidhean a chaidh a chruinneachadh rè na h-ùine obrachaidh aca a’ leantainn air adhart a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air ar nàbaidh celestial as fhaisge.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an ejecta halo?

A: Is e iongantas a th’ ann an ejecta halo a bhios a’ tachairt aig àm laighe gealaich nuair a thèid duslach gealaich a thogail, a’ cruthachadh bad soilleir timcheall air an làrach tighinn air tìr.

C: Dè an ìre de stuth gealaich a chaidh a chuir a-mach nuair a thàinig Chandrayaan-3 air tìr?

A: Tha an sgrùdadh a’ dèanamh a-mach gun deach timcheall air 2.06 tonna de stuth uachdar gealaich a chuir a-mach agus a chuir air falbh thairis air farsaingeachd de 108.4 m² timcheall air an làrach tighinn air tìr.

C: Dè cuid de na tomhais a rinn Vikram agus Pragyan Rover?

A: Tha cuid de na tomhasan a chaidh a dhèanamh a’ toirt a-steach a bhith a’ dearbhadh gu bheil sulbhur ann san sgìre agus a’ lorg gu bheil mion-eileamaidean air uachdar na gealaich.

stòran:

- Iris Comann Innseanach airson Mothachadh Iomallach: [URL]

- ISRO: [URL]