Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach a ’feitheamh ri èirigh na grèine airson conaltradh le Chandrayaan-3

Tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (Isro) gu mòr an dùil ri èirigh na grèine thairis air pòla deas na gealaich, oir leigidh e leotha conaltradh a stèidheachadh leis an Vikram Lander agus Pragyan rover mun mhisean Chandrayaan-3 aca. Tha an duo gealaich air a bhith ann am modh cadail airson na 15 latha a dh’ fhalbh mar thoradh air oidhche na gealaich, ach le solas na grèine a ’tighinn gu puing Shiv Shakti, tha dùil gun tig piseach air na suidheachaidhean obrachaidh aca.

Tha oifigearan Isro air a ràdh gu bheil iad dòchasach conaltradh a stèidheachadh a-rithist leis an lander agus an rover a-nis gu bheil èirigh na grèine air tachairt aig an làrach tighinn air tìr. Is e àm fìor chudromach a tha seo don mhisean, leis gu bheil an teas a bheir a’ ghrian seachad riatanach airson an dà chuid an lander agus an rover a bhith ag obair.

Chaidh misean Chandrayaan-3 a chuir air bhog air 14 Iuchar 2023, agus tha e mu thràth air clachan-mìle cudromach a choileanadh. Rinn e na h-Innseachan mar an ceathramh dùthaich a thàinig air tìr gu soirbheachail air a’ ghealach agus a’ chiad fhear a rinn sin faisg air pòla deas na gealaich. Is e prìomh amas a’ mhisean sgrùdadh a dhèanamh air an roinn inntinneach saidheansail seo, anns a bheilear a’ creidsinn gu bheil tòrr uisge reòta ann.

Tha an Vikram Lander agus Pragyan rover air a bhith a’ dèanamh diofar dheuchainnean bho thàinig iad air tìr air 23 Lùnastal. Tha iad air dùmhlachd dealanan a thomhas ann an ionosphere na gealaich agus air leughaidhean teodhachd uachdar na gealaich a ghabhail. Ghlac an rover eadhon a 'chiad ìomhaigh den uachdaran air uachdar na gealaich.

Ach, chuir oidhche na gealaich stad air gnìomhachd leis nach robh bataraidhean nan carbadan, le cumhachd na grèine, làidir gu leòr gus na siostaman aca a chumail a’ dol gun solas na grèine. Tha Isro an dòchas, nuair a thòisich èirigh na grèine, gum faodadh am misean an sgrùdadh ùr-nodha aca ath-thòiseachadh ma tha an electronics air a bhith beò tron ​​​​oidhche fhuar.

Ma shoirbhicheas le Isro conaltradh le Vikram agus Pragyan, bidh e na choileanadh iongantach, a’ taisbeanadh an neart agus an comas teicneòlach ann an raon sgrùdadh fànais. Tha comas aig èirigh na grèine aig puing Shiv Shakti toiseach caibideil ùr ann an sgrùdadh gealaich a chomharrachadh.

stòran:

An India an-diugh