Chandrayaan-3: Sùileachadh agus Co-dhùnaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann bho Vikram Lander agus Pragyan Rover

Fhad ‘s a tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) a’ feitheamh ri dùsgadh neach-turais Vikram Chandrayaan-3 agus rover Pragyan, tha dùil ri prìomh bhiadhan beir leat aon uair ‘s gun tòisich iad a’ sgrùdadh an dàta a chaidh a chruinneachadh. Tha comas aig na co-dhùnaidhean sin eòlas luachmhor a thoirt seachad air ùir na gealaich, a dh’ fhaodadh a bhith buannachdail do mhiseanan don Ghealach san àm ri teachd, a’ toirt a-steach an fheadhainn a tha an sàs ann an sgrùdadh daonna.

Chaidh an Vikram lander agus Pragyan rover a chuir ann am modh cadail le ISRO agus thathar an dùil gun dùisg iad air 22 Sultain. Thuirt Cathraiche ISRO, S Somnath, nach urrainnear measaidhean deireannach a dhèanamh air giùlan nan siostaman ach às deidh dhaibh dùsgadh. Ged a chaidh mòran dàta a chruinneachadh, faodaidh mion-sgrùdadh agus mìneachadh nam builean grunn mhìosan no eadhon bliadhna no dhà a thoirt.

Thuirt Anil Bharadwaj, Stiùiriche an Obair-lann Rannsachaidh Corporra (PRL), gu bheil am fòcas an-dràsta air a bhith a’ sgrùdadh diofar pharaimearan, leithid feartan uachdar, teòthachd, co-dhèanamh eileamaideach, gnìomhachd seismic, agus suidheachadh uachdar na h-ùir. Tha comas aig na beachdan a rinn na h-ionnstramaidean seallaidhean ùra a thoirt seachad air uachdar na gealaich. Tha slighean gluasaid an rover, a chithear anns na h-ìomhaighean a chaidh a ghlacadh leis na h-ionnstramaidean, a’ nochdadh ùir sgaoilte, le claisean timcheall air ceudameatair de dhoimhneachd agus casan an fhearainn a’ dol a-steach don uachdar. Mar a thèid am misean air adhart nas doimhne a-steach don ùir gealaich, tha dùil gum fàs e nas toinnte.

Chaidh Chandrayaan-3, an treas misean gealaich aig ISRO, a chuir air bhog air 14 Iuchar bho Ionad Fànais Satish Dhawan ann an Sriharikota. Tha am misean ag amas air teicneòlasan ùra a leasachadh agus a thaisbeanadh a tha riatanach airson miseanan eadar-phlanntach. Tha am modal Lander dùthchasach (LM), modal Propulsion (PM), agus Rover air an uidheamachadh le ionnstramaidean adhartach gus dàta a chruinneachadh mu uachdar agus àrainneachd na gealaich.

Gu h-iomlan, tha comas aig an dàta a chruinnich Vikram agus Pragyan cur ri adhartasan saidheansail agus dorsan fhosgladh airson tuilleadh sgrùdaidh, chan ann a-mhàin air a’ Ghealach ach cuideachd airson miseanan fànais daonna san àm ri teachd.

