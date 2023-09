Tha Isro a’ feitheamh ri freagairt bho Chandrayaan-3 Lander agus Rover on the Moon

Tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (Isro) fhathast a’ feitheamh ri freagairt bhon uachdaran (Vikram) agus an rover (Pragyan) de mhisean Chandrayaan-3, trì latha às deidh èirigh na grèine air a’ Ghealach. Thuirt Cathraiche Isro, S Somanath, nach eil comharra air a bhith ann gu ruige seo, ach gu bheil dòchas ann fhathast gum faodadh na siostaman dùsgadh san àm ri teachd. Tron latha gealaich, a mhaireas 14 latha air an Talamh, tha solas grèine leantainneach ann, ag adhbhrachadh gum bi an teòthachd ag èirigh. Dh’ fhaodadh an àrdachadh seo ann an teòthachd na siostaman a bhlàthachadh air an lander agus an rover, a’ toirt cothrom dhaibh dùsgadh eadhon air an 14mh latha.

Ma dhùisgeas na siostaman, tha grunn bhuannachdan ann. Is e aon de na prìomh bhuannachdan an comas deuchainnean in-situ ath-aithris. Bheireadh dàta deuchainn a chaidh a chruinneachadh bho dhiofar àiteachan air uachdar na gealaich riochdachadh nas fheàrr den fhearann ​​​​agus na feartan aige. A bharrachd air an sin, gheibheadh ​​​​ionnstramaidean eile, leithid Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere, buannachd bho bhith a’ sgrùdadh na gealaich bho dhiofar àiteachan agus amannan eadar-dhealaichte.

Fiù mura h-eil an lander agus an rover a ’dùsgadh, faodar misean Chandrayaan-3 a mheas fhathast soirbheachail. Choilean e amasan a mhisean a thaobh a bhith a’ nochdadh laighe sàbhailte is bog, gluasad rover, agus a’ dèanamh deuchainnean saidheansail in-situ. Bheir an dàta a chaidh a chruinneachadh mar-thà bho na siostaman dùisg fiosrachadh luachmhor seachad.

Tha luchd-saidheans Isro den bheachd gum biodh an dàrna innings airson Vikram agus Pragyan na bhuannachd don mhisean, ach chaidh na prìomh amasan a choileanadh mu thràth. Chaidh sgrùdadh farsaing a dhèanamh air sgìre crios-meadhain na gealaich, agus le bhith a’ faighinn dàta bho iomadh àite chuireadh sin ri ar tuigse air uachdar na gealaich.

stòran:

- èirigh na grèine air a ’ghealach, chan eil Isro air dad a chluinntinn bho Chandrayaan-3 lander (Vikram) agus rover (Pragyan) - Naidheachdan na h-Innseachan - TELES RELAY