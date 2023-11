Toraidhean ùra air Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Tha luchd-saidheans a tha a’ sgrùdadh misean Chandrayaan-3 air lorg inntinneach a dhèanamh mun iongantas ejecta halo. Ghlac an camara ìomhaighean panchromatic àrd-rùn Chandrayaan-2 orbiter (OHRC) gu sgoinneil làrach tighinn air tìr an Vikram lander, a’ taisbeanadh cruthachadh sgàineadh mòr coltach ri fàinne, a chaidh ainmeachadh gu h-iomchaidh mar an “ejecta halo”. Tha am foillseachadh ùr-nodha seo a’ tighinn bho sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Shoirbhich le misean Chandrayaan-3 air pòla deas na gealaich air 23 Lùnastal, 2023, agus chaidh an raon laighe ainmichte a bhaisteadh às deidh sin mar Shiv Shakti Point mar chuimhneachan air turas mòr gealaich na h-Innseachan. Tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a’ tilgeil solas ùr air co-dhèanamh agus feartan ùir na gealaich, a’ peantadh dealbh nas soilleire de chruth-tìre inntinneach na gealaich.

Tro ìomhaighean panchromatic àrd-rèiteachaidh an OHRC, bha e comasach dha luchd-saidheans ìomhaighean mionaideach a ghlacadh den ejecta halo, iongantas a thachras nuair a thèid stuthan a chuir a-mach gu làidir air buaidh. Tha an lorg tarraingeach seo a’ daingneachadh comas teicneòlach agus mionaideachd an orbiter Chandrayaan-2, a tha a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan na gealaich.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an ejecta halo?

A: Tha ejecta halo a’ toirt iomradh air an t-sloc coltach ri fàinne a bhios a’ cruthachadh aig an làrach tighinn air tìr mar thoradh air stuthan cur a-mach làidir aig àm buaidh.

C: Dè an teicneòlas a ghlac an ejecta halo ann am misean Chandrayaan-3?

A: Ghlac an camara ìomhaighean panchromatic àrd-rùn Chandrayaan-2 orbiter (OHRC) an iongantas ejecta halo.

C: Cuin a thàinig misean Chandrayaan-3 air tìr air pòla deas na gealaich?

A: Thàinig misean Chandrayaan-3 air tìr air 23 Lùnastal, 2023.

C: Dè cho cudromach sa tha Rubha Shiv Shakti?

A: Is e Rubha Shiv Shakti an t-ainm ainmichte airson raon laighe misean Chandrayaan-3, a chaidh a thaghadh mar chuimhneachan air turas nan Innseachan air a’ Ghealach.