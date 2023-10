Misean Chandrayaan-3 na h-Innseachan: A’ ruighinn pòla a deas na gealaich

O chionn ghoirid choilean na h-Innseachan clach-mhìle chudromach anns na h-oidhirpean sgrùdaidh fànais aca, a’ chiad dùthaich a ràinig pòla a deas na gealaich. Shoirbhich leis a’ mhodal lander de mhisean Chandrayaan-3 air tìr bog air talamh gealaich, a’ comharrachadh a’ cheathramh dùthaich, às deidh na SA, Sìona agus an Ruis, gus a leithid de chleas a choileanadh.

Bha misean Chandrayaan-3 air a dhèanamh suas de bhàta-fànais anns an robh modalan gluasad, lander, agus rover. Rinn am modal Lander laighe bog air a’ Ghealach, a’ fuasgladh na slighe don rover sia-chuibhlichean a bhith a’ sgaoileadh agus a’ dèanamh dheuchainnean air uachdar na gealaich airson ùine co-ionann ri 14 latha air an Talamh.

Rè an sgrùdaidh aige, lorg an rover gu robh ocsaidean, alùmanum, pronnasg agus eileamaidean eile faisg air pòla deas na gealaich. Tha luach saidheansail cudromach aig an lorg seo, a’ tilgeil solas air co-dhèanamh ar nàbaidh celestial.

Ach, chaidh tagraidhean a dhèanamh le Ouyang Ziyuan, prìomh neach-saidheans a ’chiad mhisean gealaich ann an Sìona, a’ ceasnachadh far an deach misean Chandrayaan-3 air tìr. Tha Ziyuan ag argamaid nach do chuir am modal lander sìos air pòla a deas na gealaich ach gun tàinig e air tìr 619 cilemeatair air falbh bhon roinn ainmichte seo.

Tha argamaid Ziyuan stèidhichte air a mhìneachadh air pòla a deas na gealaich, a tha e a’ faicinn nas lugha air sgàth teilt na planaid de dìreach 1.5 ceum. Tha an àireamhachadh aige a’ nochdadh gu bheil am pòla a deas na laighe eadar 88.5 agus 90 ceum, fhad ‘s a tha NASA ag ainmeachadh 80 gu 90 ceum mar phòla deas na gealaich.

A dh’ aindeoin tagraidhean Ziyuan, dh’ainmich Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) gu robh am modal Lander a’ dol sìos aig timcheall air 69 ceum leudachaidh. Tha an coileanadh seo cudromach leis nach eil dùthaich sam bith eile air ruighinn gu ìre cho deas air a’ Ghealach.

Tha pòla a deas na gealaich air a chomharrachadh leis an teòthachd gu math ìosal, cuibheasachd timcheall air -13 ceum Celsius. Ann an ceàrnaidhean fo sgàil maireannach timcheall a’ phòla a deas tha deigh uisge, agus tha grunn sgàinidhean san sgìre.

Tha oidhirpean a’ dol air adhart an-dràsta gus conaltradh a stèidheachadh leis a’ mhodal lander and rover de mhisean Chandrayaan-3 bho chaidh iad a-steach don mhodh cadail aig deireadh latha na gealaich air 22 Sultain.

Gu crìch, tha misean Chandrayaan-3 na h-Innseachan air eachdraidh a dhèanamh le bhith a’ ruighinn pòla a deas na gealaich, a ’tighinn còmhla ri buidheann sònraichte de dhùthchannan a tha air tighinn gu tìr bog air ar nàbaidh celestial. A dh'aindeoin connspaidean a thaobh an dearbh àite far an deach an t-slighe air tìr, tha euchdan an rùin agus na lorgan saidheansail a' fuasgladh na slighe airson tuilleadh rannsachaidh agus tuigse air pòla a deas na gealaich.

