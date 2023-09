Ùrachaidhean Chandrayaan-3 LIVE: Oidhirpean gus conaltradh a stèidheachadh le Lander agus Rover

Tha oidhirpean a’ dol air adhart an-dràsta gus conaltradh a stèidheachadh leis an uachdaran Chandrayaan-3 Vikram agus an rover Pragyan. Tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) air a bhith a’ feuchainn ri conaltradh a stèidheachadh leotha gus faighinn a-mach an suidheachadh dùsgadh aca, ach gu ruige seo, cha d’ fhuaireadh comharran sam bith.

Thàinig an Chandrayaan-3 air tìr, leis an t-ainm Vikram, air tìr gu soirbheachail air a’ Phòla a Deas gealaich air 23 Lùnastal às deidh turas 40-latha dhan fhànais. Rinn seo na h-Innseachan mar a’ chiad dùthaich a choilean a leithid de chleas. Às deidh a dhol air tìr, chaidh an rover Pragyan a phàirceadh gu sàbhailte agus a chuir ann am modh cadail air 2 Sultain.

A rèir Nilesh M Desai, Stiùiriche an Ionad Tagraidhean Fànais (SAC), tha cothrom 50-50 ann an lander agus rover ath-bheothachadh. Ma mhaireas an electronics leis an fhìor theodhachd fhuar air uachdar na gealaich, tha dòchas ann gun tèid comharran fhaighinn. Ach, thug Desai iomradh, eadhon ged nach tachair an ath-bheothachadh, tha am misean air na h-amasan aige a choileanadh mar-thà.

Mhìnich Ceann-suidhe ISRO, Madhavan Nair, gu bheil an lander agus an rover air a bhith ann an trom-laighe airson faisg air dà sheachdain, le teòthachd seasmhach fo -150 ceum Celsius. Chuir e an cèill dòchas gun toireadh teas na grèine na h-ionnstramaidean suas agus gun cuireadh e na bataraidhean air ais. Ma thèid na cumhaichean sin a choileanadh, tha deagh chothrom ann gum bi an siostam ag obair a-rithist.

Is e aon de na prìomh mhiseanan airson Chandrayaan-3, ma dhùisg an lander agus an rover, dearbhadh gu bheil uisge air uachdar na gealaich. Dhaingnich Tapan Mishra, a bha na neach-saidheans ISRO roimhe, cho cudromach sa tha e lorg hydrogen, oir bhiodh e gu cinnteach a’ dearbhadh gu bheil uisge ann. Tha làthaireachd uisge air a chomharrachadh tro mhothachadh iomallach, ach bheireadh dearbhadh corporra fianais làidir.

Gu ruige seo, tha mì-chinnt leantainneach ann a thaobh ath-bheothachadh Vikram agus Pragyan. Ach, tha ISRO fhathast dealasach mu na h-oidhirpean aige gus conaltradh a stèidheachadh agus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air uachdar na gealaich.

