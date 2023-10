A’ sgrùdadh nan Roinnean Polar Lunar: Misean Chandrayaan-4

Mar a tha na h-Innseachan a’ leantainn air adhart leis an t-sreath dhrùidhteach de mhiseanan fànais soirbheachail, tha Buidheann Rannsachaidh Fànais nan Innseachan (Isro) agus Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA) air an aire a thionndadh chun ath phrìomh oidhirp sgrùdaidh gealaich. A’ togail air euchdan Chandrayaan-3, tha am Misean Sgrùdaidh Polar Lunar (Lupex), ris an canar cuideachd Chandrayaan-4, gu bhith air a chuir air bhog le seata ùr de amasan, ùine leudaichte, agus ionnstramaidean saidheansail leasaichte.

Is e prìomh amas misean Chandrayaan-4 sgrùdadh a dhèanamh air a’ Phòla a Deas gealaich agus sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd agus càileachd uisge san roinn sin. Eu-coltach ris an fhear a bh ’ann roimhe, Chandrayaan-3, aig nach robh orbiter agus a ghiùlain an t-uallach pàighidh SHAPE airson a bhith a’ sgrùdadh ainmean-sgrìobhte speactro-polarimetric na Talmhainn, bidh Chandrayaan-4 a ’nochdadh rover trom a thèid thairis air uachdar na gealaich. Tha am misean seo ag amas air faighinn a-mach dè an ìre uisge a gheibhear gu h-ionadail bhon Ghealach, a dh’ fhaodadh gnìomhachd daonna seasmhach a chomasachadh san àm ri teachd.

Gu sònraichte, tha am pròiseact Lupex a’ riochdachadh co-obrachadh cruinneil. Fhad ‘s a bha Isro a’ stiùireadh misean Chandrayaan-3 gu neo-eisimeileach, an turas seo tha e air a cho-obrachadh a leudachadh. Bidh JAXA à Iapan a’ cur ris an rover gealaich agus an lannsair, agus tha Isro an urra ris an uachdaran. A bharrachd air an sin, bidh an rover uidheamaichte le ionnstramaidean amharc bho NASA agus Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA). Tha an co-obrachadh seo ag amas air dàta deatamach a chruinneachadh mu na tha ri fhaighinn de uisge, ocsaidean, agus goireasan riatanach eile, a tha riatanach airson obrachadh a-mach loidsistigs mhiseanan gealaich san àm ri teachd.

Tha misean Chandrayaan-4 a’ co-thaobhadh ris an ùidh a tha a’ sìor fhàs air feadh an t-saoghail ann an sgrùdadh gealaich agus mar a dh’ fhaodadh uisge a bhith ann an roinnean pòla na gealaich. Dh'fhaodadh uisge, ma lorgar e anns na raointean sin, a bhith na stòras lùtha luachmhor airson oidhirpean daonna air a' Ghealach san àm ri teachd. Thathas an dùil am pròiseact a chuir air bhog ann an 2025, leis an sgioba ag amas air tighinn air tìr ann an sgìre pòla a deas na gealaich, a thathas a’ creidsinn aig a bheil comas àrd airson uisge. Ach a dh’ aindeoin sin, tha e na dhùbhlan mòr làrach tighinn air tìr iomchaidh a chomharrachadh le soillseachadh iomchaidh agus suidheachaidhean conaltraidh.

Le co-obrachadh eadar-nàiseanta eadar-mheasgte agus fòcas làidir air a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan roinnean pòla na gealaich, tha gealladh mòr aig misean Chandrayaan-4 airson ar tuigse mun Ghealach a thoirt air adhart agus an t-slighe airson sgrùdadh gealaich san àm ri teachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann am misean Chandrayaan-4?

Tha misean Chandrayaan-4, ris an canar cuideachd Lupex, na phròiseact sgrùdaidh gealaich a tha ri thighinn air a stiùireadh le Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (Isro) ann an co-obrachadh le Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA). Is e a phrìomh amas sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd agus meud uisge ann an sgìre gealaich a’ Phòla a Deas.

Ciamar a tha Chandrayaan-4 eadar-dhealaichte bho Chandrayaan-3?

Tha Chandrayaan-4 a’ riochdachadh adhartas mòr bho Chandrayaan-3. Eu-coltach ris an fhear a bh ’ann roimhe, bidh Chandrayaan-4 a’ toirt a-steach orbiter agus rover trom gus a dhol thairis air uachdar na gealaich. Tha fòcas a’ mhisean gu sònraichte air a bhith a’ dearbhadh dè an ìre de dh’ uisge a dh’ fheumas luchd-tuineachaidh san àm ri teachd a thoirt bhon Talamh agus dè an ìre a gheibhear gu h-ionadail bhon Ghealach.

Dè cho cudromach sa tha uisge air a’ Ghealach?

Tha làthaireachd uisge air a’ Ghealach air leth cudromach airson gnìomhan daonna san fhànais san àm ri teachd. Ma thèid uisge a chomharrachadh ann an roinnean pòla na gealaich, faodaidh e a bhith na ghoireas deatamach airson beatha a chumail suas, uisge òil a thoirt seachad, agus eadhon a bhith na stòr lùtha.

Dè na buidhnean a tha an sàs ann am pròiseact Lupex?

Tha am pròiseact Lupex na oidhirp cho-obrachail eadar Isro, JAXA, NASA, agus Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA). Tha uallach air Isro agus JAXA airson an lander agus rover gealaich, agus bidh NASA agus ESA a’ cur ionnstramaidean amharc ri chèile gus comasan saidheansail a’ mhisean a neartachadh.

Cuin a tha dùil gun tèid misean Chandrayaan-4 a chuir air bhog?

Thathas an-dràsta a’ cur air bhog misean Chandrayaan-4 ann an 2025. Tha an sgioba an dùil tighinn air tìr ann an sgìre pòla a deas na gealaich, far a bheil comas mòr ann gum bi uisge ann. Ach, tha e na dhùbhlan mòr làrach tighinn air tìr a lorg leis an t-soillseachadh as fheàrr agus na suidheachaidhean conaltraidh.