Chandrayaan-3 misean a’ seargadh mar a bhios oidhche gealaich a’ tighinn faisg

Mar a bhios oidhche na gealaich a’ dlùthachadh, tha dòchasan airson misean Chandrayaan-3 na h-Innseachan ath-bheothachadh a’ dol sìos. Tha an soitheach-fànais, anns a bheil an Vikram Lander agus Pragyan rover, air a bhith ann am modh cadail bho 2 Sultain. Ach, le oidhche na gealaich a’ tòiseachadh air 30 Sultain, tha na cothroman air conaltradh ath-stèidheachadh a’ lughdachadh.

Mairidh oidhche na gealaich airson timcheall air 14 latha air an Talamh agus bheir i fìor fhuar agus dorchadas gu uachdar na gealaich. Faodaidh teòthachd tuiteam cho ìosal ri minus 180 ceum Celsius, ga dhèanamh do-dhèanta do theicneòlas sam bith obrachadh. Tha seo na dhuilgheadas mòr don Vikram Lander agus Pragyan rover, leis gu bheil iad an urra ri solas na grèine airson obrachadh. Bha Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) air dòchas a nochdadh roimhe seo gum biodh an soitheach-fànais beò ann an suidheachadh cruaidh oidhche na gealaich. Gu mì-fhortanach, mar a tha an oidhche a’ dlùthachadh, tha na dòchasan sin a’ dol sìos.

Shoirbhich le Chandrayaan-3, misean sgrùdaidh gealaich àrd-amasach na h-Innseachan, air tìr bog air a’ Ghealach air 23 Lùnastal. Bhon uairsin, tha am misean air a bhith gun smal ann a bhith ga chur an gnìomh, a’ riochdachadh euchd cudromach airson prògram fànais na h-Innseachan. Ach, chan eil an Vikram lander no an rover Pragyan air an dealbhadh gus tilleadh chun Talamh. Ged a chaidh am misean a dhealbhadh an toiseach airson dìreach 14 latha air an Talamh, bha ISRO air a bhith an dòchas ath-bheothachadh.

A dh 'aindeoin na dòchasan a tha a' crìonadh, tha misean Chandrayaan-3 mu thràth air dàta luachmhor a thoirt seachad mu uachdar na gealaich. Tha uallach pàighidh APXS air bòrd an rover air faighinn a-mach gu bheil mion-eileamaidean ann, agus tha an LIBS air dearbhadh gu bheil sulfur ann. Gun teagamh cuiridh na co-dhùnaidhean sin ri ar tuigse air a’ Ghealach agus mar a tha i.

