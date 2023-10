Myth agus Fìrinn Eclipses Lunar: Mar a bheir iad buaidh air màthraichean a tha an dùil

Tha Lunar eclipses, ris an canar cuideachd Chandra Grahan, an-còmhnaidh air feòrachas agus iongnadh daonnachd a ghlacadh. Mar a bhios an Talamh a 'bacadh solas na gealaich bho bhith a' ruigsinn na grèine, bidh tachartas celestial annasach a 'tachairt. Ach a bharrachd air a chudromachd reul-eòlais, thathas cuideachd a’ creidsinn gu bheil eclipses gealaich a’ toirt buaidh air slàinte dhaoine, gu sònraichte slàinte mhàthraichean a tha an dùil. Feuch an rannsaich sinn an uirsgeul agus an fhìrinn a tha timcheall air an iongantas inntinneach seo.

Cudromachd Eclipses

Tron eachdraidh, thathas air fhaicinn eclipses mar thachartasan cumhachdach a bheir buaidh air diofar thaobhan de ar beatha. Tha cuid de chultaran a 'creidsinn gum faod suidheachadh agus gluasad bhuidhnean celestial, a' gabhail a-steach a 'Ghrian agus a' Ghealach, buaidh a thoirt air mathas neach. Mar thoradh air an sin, thathas a’ meas gu bheil eclipses gu math cudromach.

Beul-aithris air cùlaibh Lunar Eclipse

Sna seann làithean, chaidh eclipses a thoirt do chreutairean miotasach - Rahu agus Ketu - a bhathas a’ creidsinn a dh ’ith a’ ghrian agus a ’ghealach, fa leth. Mar thoradh air ceangal eclipses leis na deamhain sin thàinig droch bheachd agus leasachadh air saobh-chràbhadh. Dh’ fhàs na saobh-chràbhaidhean sin eadar-fhighte le feumalachdan bunaiteach leithid ithe agus ìrean beatha cudromach leithid torrachas.

Buaidh Lunar Eclipse air torrachas agus beachdan

Tha mòran chultaran den bheachd gum bu chòir do bhoireannaich a tha trom le leanabh eclipses grèine agus gealaich a sheachnadh. Mar cheum faiceallach, thathas a’ comhairleachadh màthraichean a tha an dùil a bhith air leth faiceallach aig na tachartasan sin gus an slàinte agus an cuid chloinne gun bhreith a dhìon. Ach, a dh’ aindeoin na creideasan fad-ùine sin, chan eil fianais saidheansail ann airson taic a thoirt don bheachd gu bheil buaidh dhìreach aig eclipses air torrachas.

Stiùireadh airson Màthraichean a tha an dùil

Ged nach eil cunnartan dearbhte co-cheangailte ri eclipses gealaich agus torrachas, tha e furasta a thuigsinn gur dòcha gum b’ fheàrr le cuid de mhàthraichean a bhith faiceallach. Ma roghnaicheas tu sin a dhèanamh, seo beagan stiùiridhean airson beachdachadh:

- Fuirich a-staigh agus seachain ithe no òl dad gus an tig an eclipse gu crìch.

- Còmhdaich uinneagan le drapes tiugh, pàipearan-naidheachd no cairt-bhòrd gus an solas a bhacadh bho bhith a’ tighinn a-steach don dachaigh agad.

- Gabh bath às deidh an eclipse.

Naidheachdan

Tha a’ cheist a bheil buaidh fhaicsinneach sam bith aig eclipses gealaich air slàinte no torachas neach fhathast gun fhreagairt. Fhad ‘s a mhaireas creideasan agus uirsgeulan cultarach, tha e deatamach prìomhachas a thoirt do eòlas saidheansail agus sunnd dhaoine fa-leth. Mar sin, is ann leatsa a tha an roghainn - lean na seann traidiseanan no gabh ri dòigh-obrach nas reusanta. Aig a 'cheann thall, tha e cudromach smachd a ghabhail air do shlàinte agus a bhith a' sgaradh fìrinn bho fhicsean.