Dùbhlain Fianais Ùra Dreuchdan Gnè Sealgair-Cruinneachaidh Traidiseanta

Tha rannsachadh o chionn ghoirid air a dhèanamh leis an àrd-ollamh antroipeòlais Sarah Lacy bho Oilthigh Delaware a’ toirt dùbhlan don chreideas fhada gur e sealgairean a bh’ ann an fir agus gu robh boireannaich nan luchd-cruinneachaidh anns na h-amannan ro-eachdraidheil. Rinn Lacy agus a co-obraiche Cara Ocobock bho Oilthigh Notre Dame ath-sgrùdadh air fianais arc-eòlais agus litreachas bhon àm Paleolithic agus cha d’ fhuair iad mòran taic don bheachd gun deach dreuchdan a shònrachadh gu sònraichte do gach gnè. Fhuair iad a-mach cuideachd gu robh boireannaich comasach gu corporra air sealg agus gu robh eisimpleirean ann de cho-ionannachd airson an dà ghnè ann an seann innealan, daithead, ealain, tiodhlacaidhean, agus anatomy.

Tha rannsachadh Lacy agus Ocobock gu dìreach a’ dol an-aghaidh teòiridh “Man the Hunter,” a chòrd an toiseach ann an 1968 leis na h-antropologists Richard B. Lee agus Irven DeVore. Tha an teòiridh a’ moladh gun robh pàirt deatamach aig sealg ann an mean-fhàs daonna agus gu robh sealgairean uile fireann. Tha Lacy a’ toirt buaidh air gabhail ris an teòiridh seo gu farsaing ri claonadh gnè agus tha i an dòchas gum bi na co-dhùnaidhean aice mar an dòigh àbhaisteach airson rannsachadh san àm ri teachd.

Rinn an sgioba rannsachaidh sgrùdadh cuideachd air na h-eadar-dhealachaidhean anatomical agus fios-eòlasach eadar fir is boireannaich gus faighinn a-mach an do chuir na factaran sin casg air boireannaich bho bhith a’ sealg. Fhuair iad a-mach ged a bha buannachd aig fir ann an gnìomhan a dh'fheumadh luaths agus cumhachd, bha buannachd aig boireannaich ann an gnìomhan a dh'fheumadh seasmhachd. Bha an dà sheata de ghnìomhachd deatamach airson sealg anns na seann linntean. Chomharraich an sgioba cuideachd àite estrogen, a tha nas fhollaisiche ann am boireannaich, ann a bhith a’ toirt a’ bhuannachd seo seachad.

Tha an rannsachadh ùr seo a’ toirt dùbhlan do chreideasan fad-ùine mu dhreuchdan gnè ann an comainn ro-eachdraidheil agus a’ cur cuideam air an fheum air tuilleadh sgrùdaidh air beatha dhaoine tràth, gu sònraichte boireannaich. Tha Lacy den bheachd gum bu chòir a’ bheachd air sùbailteachd agus saothair co-roinnte ann an coimhearsnachdan beaga a bhith mar a’ bheachd àbhaisteach nuair a thathar a’ sgrùdadh chomainn ro-eachdraidheil.

