Bidh lighichean a’ lorg monopolean magnetach a’ cleachdadh dàta inneal-bualaidh mòr hadron

Tha luchd-fiosaig air a bhith fo amharas o chionn fhada gu bheil monopoles magnetach ann - mìrean aig a bheil pòla a tuath no a deas às aonais an co-aoisean. Ged nach deach na monopoles so-ruigsinneach sin a lorg fhathast, tha dàta ùr bhon Large Hadron Collider (LHC) air leigeil le luchd-rannsachaidh an àite lùtha a dh’ fhaodadh a bhith ann far am faod monopòla magnetach fuireach.

Chaidh bun-bheachd monopoles magnetach a mholadh an toiseach leis an eòlaiche fiosaig Paul Dirac. Mhol e gum biodh làthaireachd monopoles magnetach co-chòrdail ri meacanaig cuantamach agus gum faodadh e cuid de fheartan cosgais neo-mhìnichte a mhìneachadh. A rèir teòiridh Dirac, tha an cosgais magnetach as lugha a dh’ fhaodadh a bhith ann airson aon monopole 68.5 uiread na cosgais air dealanan, le monopoles nas motha nan iomadan de sin.

Anns na 1970n, fhuair an rannsachadh airson monopoles magnetach gluasad gu mòr oir thàinig e gu bhith na phrìomh dheuchainn airson teòiridhean a bha ag amas air càirdeas coitcheann agus meacanaig cuantamach aonachadh. Fhad ‘s a tha aithrisean mu lorg monopoles magnetach air nochdadh bho àm gu àm, thathas gu tric air an toirt air falbh no cùisean de mhì-aithris.

Tha co-obrachadh ATLAS aig CERN, a’ cleachdadh dàta bhon LHC, air dà dhòigh a chomharrachadh a dh’ fhaodadh tubaistean àrd-lùth eadar protonaichean monopòla magnetach a chruthachadh le tomadan suas ri 4 TeV. Tha an dà uidheamachd a’ toirt a-steach leigeil ma sgaoil photons brìgheil leis na protonaichean. Ann an aon suidheachadh, bidh photon brìgheil a’ cruthachadh monopole magnetach leis fhèin, agus anns an fhear eile, bidh dà photon ag eadar-obrachadh gus monopole a chruthachadh. Bheireadh aon de na suidheachaidhean sin air ais an co-chothromachd dùbailte dealain-magnetic briste ann an co-aontaran Maxwell.

Tha ATLAS a’ sireadh fianais air monopoles magnetach le bhith a’ coimhead airson tasgaidhean cosgais air an lorgaire aca. Leis gum biodh cosgais mòran nas motha aig monopole na cosgais dealanach, bu chòir dha na tasgaidhean aige seasamh a-mach bho ghràineanan subatomic eile.

Ged nach eil ATLAS air fianais dhìreach a lorg fhathast air monopoles magnetach, tha an sgrùdadh aca air dàta LHC bho 2015-2018 air leigeil leotha na meudan mòra agus an ìre cinneasachaidh airson na monopoles as lugha a lughdachadh le factar de thrì.

Ged a dh ’fhaodadh gur e ceist gun chrìoch a th’ ann, tha a ’choimhearsnachd fiosaig a’ creidsinn cho cudromach sa tha e lorg monopoles magnetach. Chan e a-mhàin gum biodh an lorg aca a’ dearbhadh teòiridhean mu bhith ann, ach dh’ fhaodadh tomad nam monopoles sin eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar teòiridhean farpaiseach.

Chaidh am pàipear rannsachaidh a tha a’ beachdachadh air na co-dhùnaidhean sin a chuir a-steach don Journal of High Energy Physics agus tha e ri fhaighinn mar ro-chlò-bhualadh air ArXiv.org.

