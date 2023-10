Bidh an Deuchainn NA64 a’ faighinn a-mach adhartas ann an lorg cùis dhorcha

Tha an deuchainn NA64 aig CERN a’ dèanamh adhartas mòr ann a bhith a’ lorg stuth dorcha, gu sònraichte taobh a-staigh modalan cuspair dorcha teirmeach anns a bheil mìrean fo-GeV. Ann am foillseachadh o chionn ghoirid ann an Litrichean Lèirmheas Corporra APS, nochd an deuchainn lorg ùr-nodha: comharrachadh eadar-obrachadh air a mheadhanachadh leis an fhoton dorcha do-ruigsinneach A0.

Tha cùis dhorcha, eintiteas do-fhaicsinneach a tha na phàirt chudromach de mhais na cruinne, fhathast na thòimhseachan dìomhair ann an raon saidheans. Tha modalan cuspair dorcha teirmeach, gu h-àraidh an fheadhainn anns a bheil mìrean fo-GeV, air nochdadh mar thagraichean làidir anns an oidhirp an enigma seo fhuasgladh.

A rèir nam modalan sin, bha stuth dorcha agus stuth àbhaisteach uaireigin ann an cothromachadh teirmeach, a’ neodachadh a chèile aig ìrean co-ionann. Ach, mar a bha an cruinne-cè a 'leudachadh agus a' fuarachadh, chaidh dragh a chur air a 'chothromachadh seo, a' fàgail na tha air fhàgail de dhlùths cùis dhorcha. Gus an suidheachadh seo a thuigsinn nas fheàrr, tha feum air seòrsa ùr de eadar-obrachadh a tha a’ ceangal stuth dorcha agus mìrean modail àbhaisteach.

Aig cridhe an eadar-obrachaidh seo tha am foton dorcha A0, a tha na eadar-mheadhanair eadar cuspair dorcha χ agus cùis àbhaisteach. Tha an eadar-obrachadh an urra ris an teirm measgachadh cinneachail (ϵ/2) F0μνFμν, far a bheil Fμν agus F0μν a’ riochdachadh tensors cuideam nan raointean photon agus dorcha photon, agus ϵ a’ riochdachadh an neart measgachaidh.

Tha neart ceangail dorcha eD aig a’ photon dorcha A0, a tha co-cheangailte ris a’ bhuidheann tomhais UD(1) a chaidh a bhriseadh gu spontaneously. Tha an ceangal seo air a chuir an cèill mar Lint = -eDA0μJμD, le JD a’ riochdachadh sruth stuth dorcha. A bharrachd air an sin, tha an teirm measgachadh a’ toirt a-steach eadar-obrachadh Lint = ϵeA0μJμem eadar A0 agus an sruth electromagnetic Jμem, far a bheil e a’ riochdachadh a’ cheangail electromagnetic.

Tha e deatamach gun tuig thu na ceanglaichean toinnte sin oir tha iad nam bunait airson a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan cuspair dorcha agus an eadar-obrachadh leis a’ mhodail àbhaisteach de fhiosaig gràin.

Gus faighinn thairis air iom-fhillteachd mhodalan scalar teirmeach agus stuth dorcha fermionic, feumaidh luchd-rannsachaidh sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air an àite paramadair. Tha seo a’ toirt a-steach a bhith a’ sgrùdadh mar a thathar an dùil gum bi gràineanan fo-GeV χ ann, a dh’ fhaodadh a bhith ann an diofar chruthan: gràinean scalar, Majorana, no pseudo-Dirac, uile ceangailte ris an fhoton dorcha A0.

Tha e riatanach san rannsachadh seo a bhith a’ dearbhadh luachan paramadair a tha a’ mìneachadh crois-roinn sgrios, dùmhlachd stuth dorcha a tha air fhàgail, agus neart ceangail dorcha αD. Tha na paramadairean sin a’ toirt sealladh dhuinn air an eadar-chluiche eadar measgachadh an fhoton dorcha ϵ agus an coupling αD, a’ tilgeil solas air nàdar stuth dorcha.

Tha an deuchainn NA64 aig CERN aig fìor thoiseach an rannsachaidh airson stuth dorcha fo-GeV. Tro thubaistean eadar dealanan 100 GeV agus targaid gnìomhach, tha an deuchainn seo ag amas air faighinn a-mach dìomhaireachdan stuth dorcha fo-GeV. Tha an suidheachadh deuchainneach a’ toirt a-steach cunntairean scintillator, spectrometer magnetach, calorimeters, agus diofar lorgairean air an dealbhadh gus gràineanan aithneachadh agus a chomharrachadh.

Tha an spectrometer magnetach na phrìomh phàirt a leigeas le ath-thogail mionaideach a dhèanamh air momentum an dealanach a tha a’ tighinn a-steach le mionaideachd drùidhteach 1%. Còmhla ri lorgairean leithid Micromegas agus seòmraichean tiùb connlaich, tha an deuchainn a’ toirt seachad tuigse fharsaing air eadar-obrachadh gràin.

Ach, thig dùbhlain an tòir air cùis dhorcha fo-GeV, gu sònraichte ann a bhith a’ dèiligeadh ri comharran cùl-fhiosrachaidh a dh’ fhaodadh na lorgan a tha thu ag iarraidh fhalach. Tha na stòran cùl-fhiosrachaidh sin a’ toirt a-steach call dimuon, μ meallta, π, crìonadh K, neodraichean teicheadh, agus punchthrough de hadrons neodrach. Bidh luchd-rannsachaidh a’ cleachdadh dhòighean ùr-ghnàthach gus na comharran cùl-fhiosrachaidh sin a lasachadh, a’ cleachdadh shlatan-tomhais taghaidh le taic bho shamhlaidhean agus mion-sgrùdadh dàta gus comharran nach eileas ag iarraidh a chomharrachadh agus a dhiùltadh.

Tha pàirt deatamach aig mion-sgrùdadh staitistigeil anns a’ cheist airson cuspair dorcha a thuigsinn. Tro dhòighean adhartach, tha luchd-rannsachaidh air crìochan àrda a dhearbhadh air neart measgachadh ϵ, a’ toirt seallaidhean luachmhor gu solas. Tha toraidhean deuchainn NA64 air crìochan às-dùnadh ìre misneachd 90% a stèidheachadh airson ϵ, a’ nochdadh an dàimh toinnte eadar ϵ agus tomad A0. Tha comas aig na toraidhean sin ar tuigse mu chùis dhorcha ath-dhealbhadh, a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh agus rannsachadh.

Tha buaidh co-dhùnaidhean deuchainn NA64 a’ leudachadh nas fhaide na an obair-lann, a’ tabhann cuingeachaidhean air modalan cuspair dorcha teirmeach. Bidh na plèanaichean paramadair airson mìrean de stuth dorcha le meud ìosal (y; mχ) agus (αD; mχ) a’ toirt sealladh dhuinn air na dùbhlain a tha mu choinneamh cuid de shuidheachaidhean cùis dorcha agus a’ brosnachadh tuilleadh sgrùdaidh.

Le gach adhartas, bidh sinn nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh enigma cùis dhorcha agus a’ faighinn tuigse nas doimhne air a’ chruinne-cè.

